Gelin, sözlerini bölen kaynanasını salondan kovdu - Son Dakika
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3.Sayfa

Gelin, sözlerini bölen kaynanasını salondan kovdu

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Kaliforniya'da düğün töreni sırasında kaynana ve gelin arasında gerilim yaşandı. Gelinin duygusal konuşması sırasında kaynana, oğlunun kusurlarını dile getiren gelini eleştirdi ve düğünü terk etmesini istedi. Kaynana, gelinliğin masrafını kendisinin karşıladığını belirterek düğünü terk etmeyi reddetti ve tüm konukları tutuklatmakla tehdit etti. Düğün konukları, yaşanan bu tatsız olayı yatıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

22.11.2024 17:05  Güncelleme: 17:11
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Kaliforniya'da yaşanan ilginç bir düğün olayı sosyal medyada gündem oldu. 29 yaşındaki gelin Anna Larrabee'nin en mutlu gününü, kaynanası Judy mahvetmeye çalıştı.

Düğün töreninde gelin duygusal konuşmasını yaparken, kaynana aniden ayağa kalkıp "Oğlumun kusurları olduğunu söyleyemezsin" diye bağırdı. Bunun üzerine gelin, "Herkesin kusurları vardır ve ben onu bu yüzden seviyorum" diyerek kaynanasına karşılık verdi.

Gerilimin artması üzerine gelin, kaynanasına düğünü terk etmesini söyledi. Ancak kaynana, "Gitmek zorunda değilim, üzerindeki gelinliği biz ödedik" diyerek direndi ve herkesi tutuklatmakla tehdit etti.

Gelinin kız kardeşi Sarah, kaynanalarının uzun zamandır kız kardeşinden nefret ettiğini ve oğlunu elinden aldığını düşündüğünü açıkladı. Kaynana, tören bittikten sonra bile düğün fotoğrafları çekilirken sorun çıkarmaya devam etti.

Bu tatsız olay sırasında damat ise utanç içinde başını öne eğerek annesinden uzak durdu. Düğün konukları olayı yatıştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Gelin, sözlerini bölen kaynanasını salondan kovdu
Gelin, sözlerini bölen kaynanasını salondan kovdu
Gelin, sözlerini bölen kaynanasını salondan kovdu

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Son Dakika 3.Sayfa Gelin, sözlerini bölen kaynanasını salondan kovdu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • V. A.:
    Yaslı kadını idare edemeyen düşük zekalı kadınlara tahammülüm yok. 11 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    olan damada olmuş 5 2 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Dagmad az dik dursaymıs anne o hatalıda olsa anneidare edemedınızmı 1 0 Yanıtla
  • Mehmet:
    damat sen orada hepsini kovaçaktın gelin baştan sona terbiyesiz anesinin yanında azarla rezil et anne dayınırmı buna anesi en dogrusunu yapmış ama damat en yanlışını yapmış ne yazıkki 0 0 Yanıtla
  • Armağan atış:
    Oğluna bağımlı bir anne daha tehlikeli ayırmak için her şeyi yapar uzak durmak gerek adamın dik durması annesini fazla karıştırmaması lazım 0 0 Yanıtla
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