Gelini diğer oğluyla evlenen kadının sözleri Müge Anlı'yı çıldırttı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gelini diğer oğluyla evlenen kadının sözleri Müge Anlı'yı çıldırttı

Geniş Video İzle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2008 yılında kaybolan Mahir Ünlütaşkıran vakası işlenirken Mahir'in annesi Safiye stüdyoya geldi. Canlı yayında yaşananlar hem seyirciyi hem de Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

20.02.2025 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahir Ünlütaşkıran, 2008 yılında sırra kadem bastı. 17 yıldır kayıp olan Mahir'in eşi Çiğdem ise bu süreçte kayınbiraderi Umut ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin bir de çocukları dünyaya geldi. Doğan çocuk ise kayıplara karışan Mahir'in üzerine kayıt edildi. Yaşanan olaylar üzerine hala Kevser, Müge Anlı'ya başvurdu.

YAYINA BAĞLANDI

Kevser'in iddiaları üzerine kardeş Umut Ünlütaşkıran yayına bağlandı ve abisinin kaybı ile bir alakası olmadığını savundu. Umut ile yıllardır birlikte yaşayan gelin Çiğdem ise, Mahir ile anlaşmalı evlendiğini iddia etti.

ANNESİ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜYOR

Canlı yayında bildiklerini anlatan Kevser hanıma anne Safiye karşı çıktı. Rahatlığı ile gündem olan Safiye, oğlu Mahir'in öldüğünü düşünmediğini ve Suriye'ye kaçtığını hissettiğini belirtti. 17 yıldır oğlu Mahir'in kaybı ile ilgili hiçbir şikayette bile bulunmayan Safiye'nin eşinin ölümü de şüpheli bulundu.

MÜGE ANLI FENA PATLADI

Stüdyoda olan biteni izleyen Müge Anlı, en sonunda anneye patladı. Anlı, "Siz nasıl annesiniz oğlunuz 17 yıldır kayıp ve diğer oğlunuz kayıp olan oğlunuzun nikahlı eşiyle beraber yaşıyor ve üstelik ikinci çocuğu yapıyor. Ve siz bu kadar rahatken bir de hayatta olmayan eşinizi suçluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ BU KADAR AHLAKSIZLIK GÖRÜYORUM"

Bir hayli sinirlendiği gözlenen Müge Anlı, ekran başındaki izleyicileri de çileden çıkaran kadının sesini kıstırarak "İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum" dedi.

Gelini diğer oğluyla evlenen kadının sözleri Müge Anlı\'yı çıldırttı

Televizyon, Müge Anlı, 3-sayfa, Magazin, Atv, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gelini diğer oğluyla evlenen kadının sözleri Müge Anlı'yı çıldırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
13:14 Bakan Tunç’tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
19:13 Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde
19:09 İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:48 Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 14:55:41. #1.13#
SON DAKİKA: Gelini diğer oğluyla evlenen kadının sözleri Müge Anlı'yı çıldırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.