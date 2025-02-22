Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti

Geniş Video İzle

Çin'de damat, düğününde kendisini aldatan gelini ifşa etti. Kendisini aldatan gelini, düğün sırasında gelinin başka bir erkekle ilişkisini gösteren bir video oynatarak ifşa etti. Video, gelinin başka bir erkekle tutkulu anları gösteriyordu ve düğün salonu sessizliğe büründü. Gelinin ailesi alay konusu oldu ve düğün derhal iptal edildi.

22.02.2025 15:23  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de bir damat, düğününü fırsat bilerek özenle planladığı intikamını aldı ve kendisini aldatan gelini ifşa etti. Çin medyasının çeşitli haberlerine göre, damat bunu düğünde gelinin başka bir erkekle ilişkisini gösteren bir video oynatarak yaptı.

Video ilk olarak Çinli sosyal medya platformu Weibo'da yayılmış, ancak daha sonra platformdan kaldırılmıştı. Video silinmiş olsa da, ekran görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya devam etti.

Damat, konuklar yerlerini aldığında sabırla bekledi ve videoyu perdede oynattı. Düğündeki herkes, ekranda gelini tutkuyla öpen kişinin damat değil başka biri olduğunu görünce şok oldu. Videonun çekim açısından anlaşıldığı kadarıyla, aldatan gelin ve üçüncü kişi yakalandıklarının farkında değildi.

Video gizlice bir otelde çekilmişti ve gelinin başka bir erkekle tutkulu anları görülüyordu. Düğün salonu sessizliğe büründü ve gelinin ailesi alay konusu oldu. Kızlarının günahlarının "bedelini" ödemek zorunda kalan ailenin durumunu hayal etmek bile zor.

Gelin, bu ifşanın ardından öfkelendi ve düğün derhal iptal edildi.

Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti

Çin Halk Cumhuriyeti, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Casper:
    İyi Olmuş Çakın Gitsin 63 1 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    İyi bari evlenmeden öğrenmiş :)) 59 0 Yanıtla
  • Murat:
    Kral 34 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SIĞIR 29 6 Yanıtla
  • Ramo:
    orostopal 26 0 Yanıtla
  • Mustafa İzci:
    prova yapıyor 21 1 Yanıtla
  • Timbakunda Kwami:
    şimdi bizimkiler gerçek yaşanmış hayat hikayesi diye bir ahlaksız film yaparlar ve yayinlarlar.. 13 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:40 “İmamoğlu’nun diploması iptal edildi“ iddiasına CHP’den yanıt "İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
17:32 Gelecek Partisi’nin kurucularındandı Serap Yazıcı istifa etti Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 22:50:28. #1.13#
SON DAKİKA: Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.