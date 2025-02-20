Genç anne, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Genç anne, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklanarak öldürüldü

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İngiltere'nin Ipswich kentinde, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Courtney Mitchell'in (26) dramı kameralara yansıdı. Üç çocuk annesi genç kadın, eski sevgilisi Logan Burnett (27) tarafından bıçaklandı ve hastanede hayatını kaybetti. Burnett, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

20.02.2025 14:26  Güncelleme: 14:34
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İngiltere'nin Ipswich kentinde yaşanan korkunç olayda, iki arkadaşıyla dışarıda olan Courtney Mitchell (26), iki bıçakla kendilerine doğru gelen eski sevgilisi Logan Burnett'i (27) görünce can havliyle kaçmaya başladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, üç arkadaşın Burnett'ten kaçmaya çalıştığı, Courtney'nin onu atlatmak için umutsuzca çabaladığı görülüyor. Ne yazık ki katil, eski sevgilisine yetişerek onu bir duvara sıkıştırdı ve uzun bir bıçakla defalarca bıçakladı. Saldırılardan biri o kadar şiddetliydi ki bıçağın namlusu eğildi. Üç çocuk annesi genç kadının son sözleri "Ölecek miyim?" oldu.

Hastaneye kaldırılan Courtney kurtarılamadı. Sadece iç çamaşırıyla yakalanan Burnett, götürülürken polislere "Ne yani, öldü mü?" diye sordu.

Daha önce 52 suçtan 24 sabıkası bulunan katil, cinayetten suçlu bulunarak minimum 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakim Martyn Levett, olayı "kişisel bir infaz" olarak nitelendirdi ve Burnett'in "Courtney'i bir av gibi avladığını" söyledi.

Courtney'nin annesi Samantha Mitchell mahkemede yaptığı konuşmada, "Küçük kızımın öldüğü gün dünyam paramparça oldu. Hiçbir ebeveyn çocuğunu toprağa vermemeli. Bir anne olarak içgüdülerimle korkunç bir şey olduğunu hissetmiştim. Çocuğumun elimden alındığını kabullenemiyorum. O kadar korkmuş olması ve yanında olamamam beni derinden yaralıyor" dedi.

Burnett ve Courtney bir ilişki yaşamış, ancak genç kadın cinayetten bir ay önce ilişkiyi bitirmişti. Courtney yeni bir başlangıç yapmak için Ipswich'ten Colchester'a taşınmıştı. Cinayet sırasında Burnett, Courtney'nin yeni evini talan ettiği için kefaletle serbest bırakılmıştı.

Cinayetten önceki gece, volt düşmanı canavar eski sevgilisine mesaj atarak onu, yeni erkek arkadaşını ve "tüm ailesini öldüreceğini" söylemişti. Burnett ayrıca, onu öldürerek "Facebook ve haberlerde ünlü olacağıyla" övünmüştü.

Genç kadının ailesi yaptığı açıklamada, "Her gün kadınlar erkeklerin elinde ölüyor. Artık yeter, karşı koyma zamanı geldi. Courtney'nin anısını yaşatacağız ve o sadece öldürülen bir başka genç kadın olarak hatırlanmayacak" dedi.

Genç anne, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Genç anne, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Genç anne, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Genç anne, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Birleşik Krallık, İngiltere, 3-sayfa, Dünya, Çocuk, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç anne, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Can dostum:
    Bebek Gibi Kadın Katledildi .. yazık Olmuş 6 1 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    54 suçtan sabıkalı adam bugün bir kadını bu şekilde öldürmüş olsaydı BU ADAM NASIL DIŞARDA HAK HUKUK ADALET NARALARI ATILIP TÜRKİYEDE yer yerinden oynardı Ama bu konu ingilterede doğru dürüst haber kanallarında bahsedilmedi bile. 1 2 Yanıtla
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