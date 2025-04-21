Genç Gönüllülerden Gazze İçin Sessiz Nöbet Eylemi

İstanbul Üsküdar Sahili'nde bir araya gelen Uluslararası Genç Derneği bünyesindeki Genç Gönüllüler, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla sessiz bir nöbet gerçekleştirdi.

Ellerinde çeşitli dövizlerle sahil boyunca konumlanan gönüllüler, yaklaşık bir saat süren etkinlik boyunca farkındalık mesajları verdi. Etkinlik sırasında vatandaşlardan farklı tepkiler alan gönüllüler, bazı kişilerin desteğini alırken, bazı vatandaşlar da merakla yaklaşarak bilgi aldı.

Katılımcılar, Filistin halkına yönelik saldırılara karşı uluslararası kamuoyunun sessizliğini eleştirerek, düzenledikleri etkinliğin vicdanlara seslenmeyi amaçladığını belirtti.

Genç Gönüllüler, Filistin halkının yalnız olmadığını göstermek ve medyada yeterince yer bulamayan gelişmelere dikkat çekmek için benzer farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.