Genç kadın, aldattığı erkek arkadaşı tarafından çöp konteynerine atıldı

Rusya'da yaşanan bir aldatma krizinde, öfkelenen bir erkeğin kız arkadaşını büyük bir çöp konteynerine atma anı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir binanın önünde kaydedilen görüntülerde, tartışma halindeki çift sokağa çıkıyor. Görüntülerde mavi kot pantolon ve mavi gömlek giyen adam, koyu renkli pantolon ve kırmızı bluz giyen sarışın kadını kollarından çekerek tartışıyor.

Tartışmanın birden şiddetlendiği anlarda adam, kadını havaya kaldırıyor. İlk denemesinde başarısız olan adam, ikinci girişiminde kadını büyük yeşil çöp konteynerine atmayı başarıyor. Kadın, dev konteynerin içine düşerken bir anlığına görüş alanından kayboluyor.

Rus medya kaynaklarına göre, olayın nedeni adamın kız arkadaşını aldatırken yakalaması. Ancak görüntülerin nerede ve tam olarak ne zaman kaydedildiği henüz belirlenemedi.

Yaklaşık 30 saniye süren ve sosyal medyada hızla yayılan videoda, kadının konteynerden nasıl çıkarıldığı veya sağlık durumunun ne olduğu görülmüyor.

Uzmanlar, ilişkilerde yaşanan şiddet olaylarının ciddi bir toplumsal sorun olduğunu ve bu tür davranışların hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını vurguluyor.