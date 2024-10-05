Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir

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Ailesi tarafından destek görmediğini ifade eden genç bir kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi. "Artık yolun sonuna geldik" diyerek söze başlayan kadın, 3 yıldır hasta olduğunu ve ailesinden destek göremediğini belirtti.

"NE OLUR BENİ BU KÖYE GÖMMEYİN"

Kısa sürede viral olan videonun son bölümlerinde ise kadının "Ne olur beni bu köye gömmeyin. Evlatlarıma sahip çıkın" dediği duyuluyor. Kadının videoyu çektikten sonra intihar edip etmediği ise bilinmiyor.