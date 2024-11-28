Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika
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3.Sayfa

Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı

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Ankara'da ikamet ettiğini belirten bir genç kız, toplu taşımada sürekli tacize uğradığını belirterek ''Sapık ve pedofililerin bakışlarına maruz kalmaktan bıktım. Kendimi güvende hissetmiyorum. Herkes pedofili, herkes sapık'' ifadelerine yer verdi.

28.11.2024 12:38
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Ankara'da işe giderken toplu taşıma kullanmak zorunda olduğunu belirten genç kız, aynı otobüste yolculuk ettiği insanlar tarafından taciz edildiğini belirterek yaşadıkları gözyaşları içinde anlattı.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

"Sapık ve pedofililerin bakışlarına maruz kalmaktan bıktım" diyen genç kız, "Kendimi güvende hissetmiyorum. Herkes pedofili, herkes sapık" ifadelerine yer verdi. Genç kızın videosu kısa sürede viral oldu.

Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı

3-sayfa, Ankara, Eğitim, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Nurrahman Kocak:
    Böyle saçma sapan ağlayarak anlatmak da moda oldu 59 13 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Kendi kendimize sapık üretip, kendi kendimize yargılar olduk bence kendin de bir sapkınlık var... 35 4 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Kız haklı otobüsler, metrolar, dolmuşlar herdefasında tıklım tıklım dolu, kalabalıkdan kimin eli kimin cebinde belli değil… 28 11 Yanıtla
  • Selim Sariali:
    Editör haber yapmak için milletin sosyal medyasında dolanmaktan vazgeç. Bunun nesi haber? Bende alim elime telefonu otobüste ellediler diyim taciz diye başlık atıp haber yapacak mısın? 20 4 Yanıtla
  • Aydın şimşek:
    Yav bu ülkenin polisi yok mu? Hangi devirdeyiz arabanın içinde sahip çıkacak hiç mi adam kalmadı. 13 9 Yanıtla
  • Mustafa bulut:
    Artık türkiyede meşhur oldu şov yapıp gündeme gelerek şöhret olmak en kolay çözüm orasını burasını açarak gündeme gelmek yemezler senin kuru sıkı atmanı sen senaryo yapıyorsun onuda beceremiyorsun malesef 16 2 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    pardon konu neydi 8 7 Yanıtla
  • Emin Erol:
    acaba kız nasıl ? 8 6 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    sanki kendi cocuk da millete pedofili diyo 10 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Semi Cenk birden nedenini bilmeden birden geçiyor zaman Ama kimse dönüp bakmıyor ardından bilsen değerini birden yanmaz canım 2 5 Yanıtla
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