Ankara'da işe giderken toplu taşıma kullanmak zorunda olduğunu belirten genç kız, aynı otobüste yolculuk ettiği insanlar tarafından taciz edildiğini belirterek yaşadıkları gözyaşları içinde anlattı.
"Sapık ve pedofililerin bakışlarına maruz kalmaktan bıktım" diyen genç kız, "Kendimi güvende hissetmiyorum. Herkes pedofili, herkes sapık" ifadelerine yer verdi. Genç kızın videosu kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika
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