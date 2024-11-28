Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı

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Sürpriz evlilik teklifi hiç beklenmedik bir şekilde son buldu

Araç muayene ücretleri daha da artacak

Ankara'da işe giderken toplu taşıma kullanmak zorunda olduğunu belirten genç kız, aynı otobüste yolculuk ettiği insanlar tarafından taciz edildiğini belirterek yaşadıkları gözyaşları içinde anlattı.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

"Sapık ve pedofililerin bakışlarına maruz kalmaktan bıktım" diyen genç kız, "Kendimi güvende hissetmiyorum. Herkes pedofili, herkes sapık" ifadelerine yer verdi. Genç kızın videosu kısa sürede viral oldu.