Ses sanatçısı Duygu Kiraz geçirdiği epilepsi krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Acı haberi Kiraz'ın menajeri sosyal medya hesabından "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Kardeşim... İnanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu" sözleriyle duyurdu.
Film-San Vakfı da üyeleri Kiraz'ın vefatı için "Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" paylaşımında bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)