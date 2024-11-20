Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti

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Ses sanatçısı Duygu Kiraz geçirdiği epilepsi krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

"KUZUM HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU"

Acı haberi Kiraz'ın menajeri sosyal medya hesabından "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Kardeşim... İnanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu" sözleriyle duyurdu.

Film-San Vakfı da üyeleri Kiraz'ın vefatı için "Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" paylaşımında bulundu.