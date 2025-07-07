İstanbul'da iki genç, sosyal medyada henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sona ermeyince iki genç buluşma ayarladı.
Önceden planlanan yere gelen gençler kavga etmeye başladı. Şahıslar, sokak ortasında birbirlerine acımasızca saldırdı.
Şahıslardan birinin arkadaşı, o anları kayda aldı. Çevreden geçenlerin ve gençlerin arkadaşlarının kavgayı ayırmaya çalışmaması dikkat çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti - Son Dakika
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