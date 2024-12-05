Gençten Seçim Röportajına İlginç Yanıt: \'Yanlış Zaman, Yeni Aldatıldım!\'

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Türkiye'de erken seçim tartışmaları devam ederken, sokak röportajlarında da bu konu ele alınmaya devam ediyor. Son olarak erken seçim sorusunun sorulduğu bir sokak röportajı konudan bağımsız verilen cevapla gündem oldu.

Sokak röportajı yapan bir muhabir, yolda yürüyen gence erken seçimle ilgili soru sorduğu anda aldığı cevap karşısında şoke oldu. Seçim röportajına yanıt veren gencin "Soru sormak için çok yanlış bir zamanı seçtiniz. Yeni aldatıldım" cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen muhabir, özür dilemekle yetindi. O anlar ise sosyal medyada birçok kez paylaşılarak viral oldu.