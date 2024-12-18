Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne katmışlar - Son Dakika
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Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne katmışlar

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Tarım Bakanlığı gıda sahtekarlarını açıklamaya devam ediyor. Yeni listede çay firmaları deşifre oldu. Halk sağlığı ile oynayan bu firmaların ürünlerine dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

18.12.2024 11:44  Güncelleme: 12:09
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Listeye tüm Türkiye'ye çay satan firmalar da eklendi.

BU 7 MARKADAN UZAK DURUN

Bakanlık bu duyuruları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yapıyor. Yayımlanan listeler incelendiğinde 7 firmanın ürettiği çaylara"İlaç Etken Maddesi" ve gıda boyası karıştırdığı görüldü.

ÇAYA NEDEN GIDA BOYASI KARIŞTIRILIR?

Gıda boyası çay posasına katıldığında demlikte ve bardakta çayın daha koyu renk almasını sağlar. Böylece ortalama bir demlikten 15 bardak çay çıkarken, gıda boyası katılmış çaydan, katkı oranına bağlı olarak bunun iki hatta beş katına kadar çay elde etmek mümkün.

SAF ÇAYA GIDA BOYASI KARIŞTIRILIR MI?

Gıda boyası pek çok ürün için kullanılsa da çayın kendine has özellikleri nedeniyle çaya karıştırılması iki seçeneğe bağlı. Doğal bir çaya gıda karıştırıldığında elde edilen koyuluk artsa da çayın kalitesinde ve dolayısıyla lezzetinde büyük bir düşüşe neden olur. Bu nedenle çayda gıda boyası çoğunlukla düşük kaliteli, ve hatta içme çayı olarak tüketilmesi uygun görülmeyen çay posasına ilave edilir. Böylece sahtekârlar, çok daha düşük maliyetle çay posasına gıda boyası katarak ürettikleri ve adına çay dedikleri yeni ürünü piyasaya sürerek çok daha büyük kârlar elde etmeyi amaçlıyor.

Gıda sahtekarları listesinde bu kez çay firmaları deşifre edildi
Gıda sahtekarları listesinde bu kez çay firmaları deşifre edildi


Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne katmışlar

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Son Dakika 3.Sayfa Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne katmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Alper Çelik:
    Bakanlık bu ürünleri toplatma sakın, Firmayı da kapatma Halkı zehirlemeye devam etsinler. Biz elimize liste alıp kontrol ederiz zahmet etme. 23 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    caycilar bunlari yaparken siz napiyosunuz acaba 13 0 Yanıtla
  • Mehmet B:
    denetim yok ki ne yiyoruz belli değil saman gibi çay içiyoruz 10 0 Yanıtla
  • null:
    Rizeli ve bir çay ureticisi olarak diyorumki Devlet tarafından üretilen Çaykur çayından başka marka almayın .. yoksa kanser olursunuz... 8 0 Yanıtla
  • Ali :
    Yszacagina bas cezayi hem devlet kazansin hem vatandas. Bossunuz hepiniz 0 0 Yanıtla
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