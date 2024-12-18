Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne katmışlar

3.Sayfa

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Listeye tüm Türkiye'ye çay satan firmalar da eklendi.

BU 7 MARKADAN UZAK DURUN

Bakanlık bu duyuruları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yapıyor. Yayımlanan listeler incelendiğinde 7 firmanın ürettiği çaylara"İlaç Etken Maddesi" ve gıda boyası karıştırdığı görüldü.

ÇAYA NEDEN GIDA BOYASI KARIŞTIRILIR?

Gıda boyası çay posasına katıldığında demlikte ve bardakta çayın daha koyu renk almasını sağlar. Böylece ortalama bir demlikten 15 bardak çay çıkarken, gıda boyası katılmış çaydan, katkı oranına bağlı olarak bunun iki hatta beş katına kadar çay elde etmek mümkün.

SAF ÇAYA GIDA BOYASI KARIŞTIRILIR MI?

Gıda boyası pek çok ürün için kullanılsa da çayın kendine has özellikleri nedeniyle çaya karıştırılması iki seçeneğe bağlı. Doğal bir çaya gıda karıştırıldığında elde edilen koyuluk artsa da çayın kalitesinde ve dolayısıyla lezzetinde büyük bir düşüşe neden olur. Bu nedenle çayda gıda boyası çoğunlukla düşük kaliteli, ve hatta içme çayı olarak tüketilmesi uygun görülmeyen çay posasına ilave edilir. Böylece sahtekârlar, çok daha düşük maliyetle çay posasına gıda boyası katarak ürettikleri ve adına çay dedikleri yeni ürünü piyasaya sürerek çok daha büyük kârlar elde etmeyi amaçlıyor.



