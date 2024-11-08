Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın denetimlerinde, sahte ve yanıltıcı ürünler satan firmaların listesi güncellendi. Yeni eklenen isimlerle birlikte, tüketicilerin sağlığını hiçe sayan bu sahtekarlar, bakanlık tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde aromalı şekerlemelerde, gazlı aromalı içeceklerde ve bitkisel kapsüllerde ilaç etken maddesi tespit edildi.

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde ise zeytinyağının içinde yine tohum yağları tespit edildi.

Tüketicilerin bu tür firmalar karşısında daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın dün açıkladığı listede ise börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sahtecilik yaptığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşüren, taklit ve tağşiş yapan gıda sahtekarları listesi güncellendi.

Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 733'e sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 126'ya yükseldi.

7 Kasım'da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde 13 marka taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise 12 marka bulunuyor.

Bakanlığın son testlerinde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: