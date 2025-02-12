Tam yağlı diye sattıkları yoğurttan yağ çıkmadı

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Halkın sağlığını tehlikeye atıp, gıdada sahtekarlık yapan firmalara bir süt ürünleri daha eklendi. Bakanlık tarafından yayımlanan son "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde "Süt ve Süt Ürünleri" bölümünde dikkat çeken bir ürün yer aldı.

"SINIRLI SORUMLU YENİŞEHİR HANIMELİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOP.- SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ" adlı firma tarafından üretilen "AKEL" marka yoğurtlar incelemeye alındı. Yapılan tetkiklerin ardından firmanın ürettiği yağlı yoğurtta yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

Söz konusu firmanın Diyarbakır Yenişehir'de faaliyet yürüttüğü bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların tadından kuşku duydukları ürünleri Gıda ihbar hattı ALO 174'e şikayet etmeleri konusunda sık sık uyarıda bulunuyor. Bakanlık yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini ve ihlallere karşı sert yaptırımlar uygulanacağını da belirtiyor.