Tam yağlı diye sattıkları yoğurttan yağ çıkmadı - Son Dakika
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Tam yağlı diye sattıkları yoğurttan yağ çıkmadı

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Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar'' listesine bu kez yoğurtta yapılan bir hile daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca güncellenen son listede bir firmanın ürettiği yoğurtta yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

12.02.2025 16:06  Güncelleme: 16:29
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Halkın sağlığını tehlikeye atıp, gıdada sahtekarlık yapan firmalara bir süt ürünleri daha eklendi. Bakanlık tarafından yayımlanan son "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde "Süt ve Süt Ürünleri" bölümünde dikkat çeken bir ürün yer aldı.

"SINIRLI SORUMLU YENİŞEHİR HANIMELİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOP.- SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ" adlı firma tarafından üretilen "AKEL" marka yoğurtlar incelemeye alındı. Yapılan tetkiklerin ardından firmanın ürettiği yağlı yoğurtta yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

Söz konusu firmanın Diyarbakır Yenişehir'de faaliyet yürüttüğü bildirildi.

Gıdada yapılan hileler listesine bir yoğurt markası daha eklendi

Yetkililer, vatandaşların tadından kuşku duydukları ürünleri Gıda ihbar hattı ALO 174'e şikayet etmeleri konusunda sık sık uyarıda bulunuyor. Bakanlık yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini ve ihlallere karşı sert yaptırımlar uygulanacağını da belirtiyor.

Tam yağlı diye sattıkları yoğurttan yağ çıkmadı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tam yağlı diye sattıkları yoğurttan yağ çıkmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Daha Neler Var Nelar Bu ne Ki 7 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Yapar kekolar 5 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    ne bekliyordunuz ki? Ramazan gelince de herkes oruç tutar. ama Allah sizin gibi değil ve yaptıklarınız yanınıza kar kalmayacak. 1 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    yüzyılın akpesi 1 0 Yanıtla
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