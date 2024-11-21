İstanbul Arnavutköy'de bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler "Bu kadarına da pes" dedirtti. Görüntülerde binaya giren ayakkabı hırsızları, önünde durdukları bir dairenin önündeki ayakkabı incelerken görülüyor. Bir süre sonra inceledikleri ayakkabılardan birinin pahalı olduğunu gören hırsızlar, birbirlerine "Çak" yaparak sevindi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket - Son Dakika
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