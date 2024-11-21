Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket - Son Dakika
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Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket

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Arnavutköy'de iki kişi ayakkabı hırsızlığı için girdikleri bir binada pahalı bir ayakkabıya rastlayınca sevinerek birbirlerine ''çak'' yaptı. Hırsızların rezilliği güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

21.11.2024 10:52  Güncelleme: 10:58
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İstanbul Arnavutköy'de bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler "Bu kadarına da pes" dedirtti. Görüntülerde binaya giren ayakkabı hırsızları, önünde durdukları bir dairenin önündeki ayakkabı incelerken görülüyor. Bir süre sonra inceledikleri ayakkabılardan birinin pahalı olduğunu gören hırsızlar, birbirlerine "Çak" yaparak sevindi.

Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket

Teknoloji, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yıldıray yanık:
    kekolar o kadar rahatki.Bunları tutup skcksn 45 1 Yanıtla
  • ahu miray:
    satın alan bu kadar sevinmemiştir 21 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    indirimden alıyorlarmış gibi seviniyorlar yazık o evdeki aile neden içeri ayakkabıları almıyorlar bunlar her zaman gelir 8 0 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    bedava kapı kundura 4 0 Yanıtla
  • Coşkun Kaya:
    dız kafa normal 0 0 Yanıtla
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