Gizli kasanın tüm mekanlarından para fışkırıyor! Balya balya dolar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gizli kasanın tüm mekanlarından para fışkırıyor! Balya balya dolar çıktı

Geniş Video İzle

İBB'ye başlatılan operasyonda evinde 40 milyon lirayla yakalanan Ali Nuhoğlu'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Gizli kasa olduğu ifade edilen Nuhoğlu'nun kendi adına kayıtlı firmasında yapılan aramalarda balya balya dolarlar görüntülere yansıdı.

21.03.2025 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

40 MİLYON LİRAYLA EVİNDE YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, değeri 50 milyon lira olan üç villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen ve soruşturmada gizli kasa olduğu belirtilen Ali Nuhoğlu 40 milyon lirayla beraber evinde yakalanmıştı.

Gizli kasanın tüm mekanlarından para fışkırıyor! Balya balya dolar çıktı

OFİSİNDEN DE PARA ÇIKTI

Soruşturma dosyasında Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı ile birlikte 4 gizli kasadan biri olduğu ifade edilen Ali Nuhoğlu'nun iş yerinden de paralar çıktı. Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı kendi adına kayıtlı firmasında yapılan aramalarda balya balya paralar görüntülendi.

Gizli kasanın tüm mekanlarından para fışkırıyor! Balya balya dolar çıktı
Gizli kasanın tüm mekanlarından para fışkırıyor! Balya balya dolar çıktı

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gizli kasanın tüm mekanlarından para fışkırıyor! Balya balya dolar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • ERŞAN KUNERİ:
    yaahu adam parasıni nereye koyacağini sizemi soracak..bu adam simit satmıyor inşaat yapıyor...caahiller .. 171 389 Yanıtla
    Kemal Can:
    cahil sensin iş insanı mı görmedik bilmiyoruz kara para kayıt dışı para ne zaman dan beri geliri oldu 8 6
    Byaydin Yeniden:
    Mallara anlatamazsın Malların Beyni olmaz.. 128 Milyar dolar tüm gerçekliği ile ortaya cikti inanmadilar buna inaniyorlar 6 3
    Hakan GÜÇLÜ:
    eee 128 milyar dolara ne olmuş anlatta öğrenelim sen mi yonttun parayı 0 1
  • Aziz Can:
    paraya bak eğer gerçekse bunlar sonuna kadar hepsi en az 30 yılı hak ediyor 300 80 Yanıtla
    Hursit Yavas:
    evet kesinlikle hakediyor . akpdende rusvet alanlar cezaevine girmeli ki akpde hic kimse disarida kalmaz 5 0
  • Ali Yanik:
    İstanbul'un en büyük işadamlarından ve müteahhitlerinden birisi gayet normaldir o kadar para olması.. 100 254 Yanıtla
  • Murat Bidav:
    ayakkabı kutusundan çıkmadıya 103 151 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    öyle bir konumu var?? nedir? kimin haberi var_ kim görmezden geliyor? o ses kayitlarini yurt dısına yolladılar onlar düzgün yapar sahtemi değilmi dediler acikca velli olur dediler.. yurt dısından da "Kayıtlar sahte değil" dediler bunlar bu seferde yalan söylüyorlarrr diye bagirdilar..azz kaldi sonlarina azz 2 0
  • AHMET YILMAZ:
    Bu halk Allah kitap diyerek úlkemizi soyanlari unutmadi 128 milyar dolar damat parali sifirlayan Bilo ayakkabi kutularindaki milyon dolarlar parsel parsel satilan arsalar fetönün kirli çamaşirlari bu attiğiniz iftiralar yalanlar kumpaslar asla ve asla yüce TÜRK milletine bu ihaneti unutturamayacak 68 125 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
10:51 İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:01:20. #7.13#
SON DAKİKA: Gizli kasanın tüm mekanlarından para fışkırıyor! Balya balya dolar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement