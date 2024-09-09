Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış - Son Dakika
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Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

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Diyarbakır'da 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran cinayetinde, 200 bin lira karşılığında cesedi çuval içerisinde dere yatağına gömdüğünü itiraf eden zanlının ifadesi kan dondurdu. Gözaltındaki zanlı, ''Cesedi gömdükten sonra evin içerisine girdiğimde namaz kıldım ve sonra yemek yemeden Narin Güran'ın arama faaliyetine katıldım. Salim Güran jandarma ile birlikte her gün yapmacıktan göstermelik olarak arama yapıyordu.'' dedi.

09.09.2024 17:42
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Diyarbakır'da ölü bulunan Narin'in cesedini amca Salim Güran'ın para teklifi karşılığında dere yatağına gömdüğünü itiraf eden gizli tanığın anlattıkları tüyler ürpertti. Gözaltındaki zanlı, "Cesedi gömdükten sonra evin içerisine girdiğimde namaz kıldım ve sonra yemek yemeden Narin Güran'ın arama faaliyetine katıldım. Salim Güran jandarma ile birlikte her gün yapmacıktan göstermelik olarak arama yapıyordu." ifadelerini kullandı.

GİZLİ TANIK, NARİN'İN CESEDİNİ ORTADAN KALDIRDIĞINI İTİRAF ETTİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran bugün köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aile üyeleri dahil 25 kişi gözaltına alınırken, gizli tanıktan tutuklu amca Salim Güran'la ilgili peş peşe itiraflar geldi.

Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

"SALİM GÜRAN BANA 200 BİN LİRA TEKLİF ETTİ"

Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi. Cesedi ortadan kaldırdıktan sonra eve gidip namaz kıldığını, ardından arama çalışmalarına katıldığını söyleyen gizli tanık, Salim Güran'ın göstermeli olarak arama çalışmalarında yer aldığını itiraf etti.

Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

"EVE GELİP NAMAZ KILDIM"

Gizli tanığın, cesedi dere yatağına gömdükten sonra anlattıkları şu şekilde: "Köyde insan hareketliliği vardı, kendi annem ve eşim de Narin Güran'ı arıyorlarmış bana söylediler, ben bu yukarıda anlattığım olay ile ilgili hiçbir şey söylemedim, evin içerisine girdiğimde namaz kıldım ve sonra yemek yemeden Narin Güran'ın arama faaliyetine katıldım, jandarmalar da köye 21.00-22.00 sıralarında geldi, köyde arama faaliyeti yaptık. 21.08.2024 günü arama faaliyetinde muhtar Salim Güran'ı jandarmanın yanında görüp görmediğimi hatırlamıyorum, ben o gün Narin Güran'ı aramaya 22.30' a kadar devam ettim ve sonra eve gelip 23.30 sıralarında uyudum."

"SALİM YAPMACIKTAN ARAMA YAPIYORDU"

"22.08.2024 günü saat 05.00 sıralarında kalktım. Sabah saatlerinde eşim ile görüştüğümde Narin Güran'ın 03.00 sıralarına kadar aradıklarını öğrendim, saat 07.00-08.00 sıralarında muhtar Salim Güran jandarma ekipleri ile birlikte hiçbir şey olmamış gibi arama yapıyordu, hatta kanalın çevresinde arama yaptığımız esnada Salim Güran'ın kanalın içine girerek arama yaptığını gördüm. Salim Güran jandarma ile birlikte her gün yapmacıktan göstermelik olarak arama yapıyordu. Daha sonra Jandarma ekiplerine teslim olmak aklıma gelmedi, çünkü ben öldürmedim."

Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

"Mezarlıktan Tavşantepe Mahallesi'ne doğru çıkan Akkedüşeli Köy'ün iç yolunda Salim Gürhan'la karşılaştım. Burada içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Sonra muhtar aracından indi, benim yanıma geldi. Ben de araçtan indim. Daha sonra aracın ön koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek bunu yok edeceksin dedi bana. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı vaziyette hareketsiz yatan bir insan olduğunu gördüm. Ben insan olduğunu görünce şaşırdım ve tereddüt ettim Salim Gürhan. Bana hitap et, aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira para veririm dedi. Tabi bu sırada etrafımızda kimse yoktu.

Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

"SAĞ KULAĞININ ARKASINDA, BOYUN BÖLGESİNDE KIZARIKLIK VARDI"

Sonra bana aracında torba var mı dedi. Ben de aracın bagajının rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim'e verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerine siyah tişört ve şort vardı. Üzerinde asılı küçük bir çanta vardı. Sağ kulağının arkasında, boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı.

"ÇOCUĞUN TÜM VÜCUDU ÇUVALA SIĞMIŞTI"

Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra, çuvalın ağzını orada bağlamadan aracımın arka koltuğuna ayak pastasının olduğu yere koydum. Göl diye tabir ettiğimiz fakat Eğritutmaz Deresi'ne doğru götür diyerek eliyle orayı işaret etti. Ayrılırken Salim Gürhan'ın ne yaptığına bakmadım. Direkt olarak mezarlığın yanından giderek villalar mevkiine doğru gittim. Yolda giderken pişmanlık duydum ancak aldığım şeylerin de kurtulmamın gerektiğini düşündüm. Derenin yanındaki stabiliz yoldan aşağı inerek uygun bir yere baktım. Aracımı derenin kenarına durdurdum. Çuvalı aracımdan alarak elime aldım. Çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı.

Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

"TAŞIN BÜYÜKLÜĞÜ 15-20 KİLO CİVARINDAYDI"

Çocuğun ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum. Çünkü çok telaşlıydım. 8 Eylül tarihinde Narin Gürhan'ın bulunduğu yere inerek ip aradım. İp bulamayınca çocuğun çantasının ipi aklıma geldi. Çantanın ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Boğazını çuvala bıraktım. Çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kilo civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim. Stabilize yoldan çıktıktan sonra baldızımın evine gittim."

OLAY YERİNDE İFADESİ ALINDI

Gözaltındaki itirafçı N.B, ifadesinin ardından jandarma tarafından cesedin bulunduğu yere getirildi. Jandarma eşliğinde dere kenarına getirilen N.B'nin burada ifadesi alındı.

Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış
Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

Diyarbakır, Jandarma, 3-sayfa, Bağlar, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Sedat Bezmen: Ulan namazı bari alet etmeyin.. 596 11 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY: ama namazını ihmal etmez ne kadar tanıdık geldi 458 80 Yanıtla
  • Aa: kıldığın namaz bile senden hesap soracak 479 2 Yanıtla
  • Deniz Tek: Olaydan sonra namaz kılınca bütün günahlar bitiyor demek ki. Dini bu kadar alet etmeyelim artık yeterrrrr 439 4 Yanıtla
  • Cevat Öndeş: namaz müslümana farz. size değil 382 7 Yanıtla
  • Eylem ZEREYAK UYSAL: ne kıldığınız namaz. ne yaptığınız sevap.... 359 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bundan muhtarda olmaz imamda olmaz alsa olsa ataist olur cellat olur 174 28 Yanıtla
  • celal doğan: Söyliyecek kelime bulamıyoru. Siz söyleyin 193 5 Yanıtla
  • Firdevss null: jandarmaya teslim olmak aklıma gelmedi çünkü ben öldürmedim ne demek ya 157 2 Yanıtla
  • serkan keskin: ustune namqz kilmasi = Allahim affet demesi 131 2 Yanıtla
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