Gizli tanığın itirafları sonrası Narin\'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü

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Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

"Bilip de söylemememiz gereken şeyler var"

Diyarbakır'da 20 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dün evinin 2 km uzağındaki bir dere yatağında bulundu.

GİZLİ TANIĞIN İTİRAFLARI GÜNDEM YARATTI

Bugün köyünde toprağa verilen Narin ile ilgili 25 kişinin gözaltına alındığı soruşturma hız kesmeden devam ederken gözaltında bulunan bir gizli tanığın itirafları kısa sürede gündem yarattı.

"CESEDİ SAKLAMAM İÇİN 200 BİN TL TEKLİF ETTİ"

Narin'in amcası Salim Güran'ın kendisine çuval içindeki cesedi saklaması için 200 bin TL teklif ettiğini ve istenilenleri yaptığını belirten gizli tanık "Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Boğazını çuvala bıraktım. Çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kilo civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim. Stabilize yoldan çıktıktan sonra baldızımın evine gittim" dedi.

AMCA SORGULANMAK ÜZERE JANDARMAYA GÖTÜRÜLDÜ

Gizli tanığın ses getiren itirafları sonrası ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Narin'in cezaevindeki tutuklu amcası Salim Güran yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

BAKAN TUNÇ: 1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'in ölümüne ilişkin bir kişinin daha gözaltına alındığını açıklayıp "Sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak" dedi.