Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü - Son Dakika
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Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin ile ilgili 25 kişinin gözaltına alındığı soruşturma devam ederken gizli tanığın amca Salim Güran ile ilgili itirafları gündem yarattı. Gözaltındaki zanlının açıklamaları sonrasında tutuklu amca yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

09.09.2024 14:49
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Diyarbakır'da 20 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dün evinin 2 km uzağındaki bir dere yatağında bulundu.

GİZLİ TANIĞIN İTİRAFLARI GÜNDEM YARATTI

Bugün köyünde toprağa verilen Narin ile ilgili 25 kişinin gözaltına alındığı soruşturma hız kesmeden devam ederken gözaltında bulunan bir gizli tanığın itirafları kısa sürede gündem yarattı.

"CESEDİ SAKLAMAM İÇİN 200 BİN TL TEKLİF ETTİ"

Narin'in amcası Salim Güran'ın kendisine çuval içindeki cesedi saklaması için 200 bin TL teklif ettiğini ve istenilenleri yaptığını belirten gizli tanık "Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Boğazını çuvala bıraktım. Çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kilo civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim. Stabilize yoldan çıktıktan sonra baldızımın evine gittim" dedi.

AMCA SORGULANMAK ÜZERE JANDARMAYA GÖTÜRÜLDÜ

Gizli tanığın ses getiren itirafları sonrası ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Narin'in cezaevindeki tutuklu amcası Salim Güran yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

BAKAN TUNÇ: 1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'in ölümüne ilişkin bir kişinin daha gözaltına alındığını açıklayıp "Sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Gizli tanığın itirafları sonrası Narin\'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Güven Yaşar: Acımasız insanlara devlet acımasın. Zalime merhamet mazluma eziyettir. 120 0 Yanıtla
  • Semih Aydın: İdam tekçare 52 0 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam: ne diyim abı yaa kopsun kıyamet öz amcamıza dayımıza guvenemıceksek kıme guvenıcez 23 0 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk: Bence amca taşıyıcı abi katil anlatılanlar onu gösteriyor 2 0 Yanıtla

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