Gizlice ahıra giren şahıs, midilliye tecavüz ettiği sırada yakalandı - Son Dakika
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Gizlice ahıra giren şahıs, midilliye tecavüz ettiği sırada yakalandı

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İngiltere'de 43 yaşındaki Damion Ogeare, izinsiz girdiği çiftlikte midilliye tecavüz ettiği sırada suçüstü yakalandı. Ülkede büyük sansasyon yaratan olay sonrası hakim karşısına çıkan sanık, savunma yapamadı.

09.01.2025 10:49  Güncelleme: 11:04
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İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki Trowbridge kasabasında bulunan Maylands Çiftliği'nde 43 yaşındaki Damion Ogeare, iki Shetland midillisinin bulunduğu ahıra girdi. Ogeare burada Cassieopia Wooley ismi verilen midilliye tecavüz ettiği sırada suçüstü yakalandı. Yaşanan olayın ardından çiftliğe izinsiz girip midilliye tecavüz eden kişinin yargılanmasına başlandı.

Gizlice ahıra giren şahıs, midilliye tecavüz ettiği sırada yakalandı

KENDİNİ SAVUNAMADI

İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre mahkeme, sanığın hukuki destek alabilmesi için duruşmayı erteledi. Kısa bir sürede gerçekleşen duruşmada sanık, resmi bir savunma yapmadı.

Gizlice ahıra giren şahıs, midilliye tecavüz ettiği sırada yakalandı

DURUŞMA ERTELENDİ

Bir sonraki duruşmanın 27 Şubat'ta yapılacağı belirtildi. Tutuksuz yargılanan sanık, daha önce kendisine yöneltilen "canlı bir hayvanla cinsel ilişkiye girme" ve "cinsel suç işlemek amacıyla bir yere izinsiz girme" suçlamalarını kabul etmemişti.

Gizlice ahıra giren şahıs, midilliye tecavüz ettiği sırada yakalandı

Hayvan Hakları, İngiltere, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Hakim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gizlice ahıra giren şahıs, midilliye tecavüz ettiği sırada yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Yalçın:
    Müslüman dir kesin 18 82 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bunu yapsa yapsa ferhat eser yada Çelikk yapar. Kimse vermediği için. 10 4 Yanıtla
  • agrasif laz:
    YOKLUK SWN NELERE KADİRSİN ELİMİZ POPOMUZDA GEZİCEZ ,) 3 6 Yanıtla
  • Metin Çetinkaya:
    keşke narinin amcasıda midilli besleseydi. 4 3 Yanıtla
  • Diyojen Öz:
    AYGIR İLE KISAS LAZIM OÇ 3 2 Yanıtla
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