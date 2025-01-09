Gizlice ahıra giren şahıs, midilliye tecavüz ettiği sırada yakalandı

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Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki Trowbridge kasabasında bulunan Maylands Çiftliği'nde 43 yaşındaki Damion Ogeare, iki Shetland midillisinin bulunduğu ahıra girdi. Ogeare burada Cassieopia Wooley ismi verilen midilliye tecavüz ettiği sırada suçüstü yakalandı. Yaşanan olayın ardından çiftliğe izinsiz girip midilliye tecavüz eden kişinin yargılanmasına başlandı.

KENDİNİ SAVUNAMADI

İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre mahkeme, sanığın hukuki destek alabilmesi için duruşmayı erteledi. Kısa bir sürede gerçekleşen duruşmada sanık, resmi bir savunma yapmadı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bir sonraki duruşmanın 27 Şubat'ta yapılacağı belirtildi. Tutuksuz yargılanan sanık, daha önce kendisine yöneltilen "canlı bir hayvanla cinsel ilişkiye girme" ve "cinsel suç işlemek amacıyla bir yere izinsiz girme" suçlamalarını kabul etmemişti.