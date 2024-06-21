Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor - Son Dakika
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Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor

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Kendisini "Kuantum düşünce tekniği eğitmeni" olarak tanıtan Şebnem Tacigut, Şanlıurfa Göbeklitepe'de "Sirius yıldızına portal açma" adı altında bir ritüel düzenliyor. Psikoloji eğitimi olmayan ve işletme bölümü mezunu Tacigut, 3 gün süren bu içsel keşif turu için 69 bin lira ücret istiyor.

21.06.2024 14:04
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, kitap, film, dizi ve animasyon filmlerine konu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bazı kişiler ise "İçsel yolculuk" adı altında dudak uçuklatan rakamlar talep ederek bölgede farklı ritüeller düzenliyor.

"Bilinçaltı temizliği, enerji, frekans" uzmanı olduğunu iddia eden kişiler vatandaşların hem parasını hem de duygusunu sömürüyor. Bunun son örneği ise "Göbeklitepe'de Sirius yıldızına portal açmak" olarak adlandırılıyor. Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Şebnem Tacigut, Göbeklitepe'den paylaştığı videolar ile izleyenleri şaşkına çeviriyor.

Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor

PSİKOLOJİ EĞİTİMİ OLMADAN SEANSLAR VERİYOR

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan ve geçmişte kurumsal şirketlerde finans müdürü olarak çalışan Şebnem Tacigut'un psikoloji veya psikiyatri eğitimi de bulunmuyor. Bu konuda herhangi bir uzmanlığı olmayan kişinin nasıl böyle etkinlikler düzenlediği ise merak ediliyor.

Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor

"POTANSİYELİNİZİ AÇIĞA ÇIKARMA GARANTİLİ"

Üç gün süren turda katılımcılara, içsel bir keşif yolculuğuna çıkmaları, bilinçaltını anlamaları ve potansiyellerini açığa çıkarmaları garanti ediliyor. Negatif enerji, aura çengelleri ve manyetik alan kancaları temizliği, "400 Yıllık Kölelik" ve "İçimizdeki Firavun" protokollerini bozma, Sirius Bağlantısı ile 21 Katlı Gizli Boyut Kapısı açma, "Işık Dili ile Üst Versiyon Yüklemesi" ve Göbeklitepe'de "Korku Protokolü" bozma gibi birbirinden ilginç aktiviteler bulunuyor.

Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor

GÖBEKLİTEPE'Yİ UZAYLILARIN HAVALİMANI OLARAK TANITIYOR

Göbeklitepe'nin "uzaylıların havalimanı" olduğunu iddia eden Şebnem Tacigut ve katılımcılar, ellerini uzatarak tarihi kalıntılardan enerji almaya çalışarak ağlıyor.

Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor

PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİNİ KİŞİYE AKTARIYORLARMIŞ

Etkinliğin son gününde ise, Şanlıurfa'nın "Peygamberler şehri" olarak anılmasından dolayı bazı peygamberlerin özelliklerinin etkinliğe katılan kişilere yüklendiği öne sürülen ritüeller düzenleniyor.

Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor

LÜKS OTELLERDE TERAPİ SEANSLARI

Göbeklitepe'nin yanı sıra lüks otellerde de terapi seansları düzenleyen Şebnem Tacigut,3 aylık periyotlar şeklinde eğitimler vererek toplam 9 aylık bir eğitim veriyor. Birinci sınıfın 3 aylık eğitim ücretiise 23 bin lira olarak belirlenmiş.

Göbeklitepe\'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor

Göbeklitepe, Şanlıurfa, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Okay Örüm: eğitim şart. memleket mal dolu 34 0 Yanıtla
  • KEMAL OĞUZ: yolunu tutmuş, yolmaya devam ?? 25 0 Yanıtla
  • ismail engin oruncak: Valla bravo. Memlekette bu kadar mal olduktan sonra para kazanmak kolay. 15 0 Yanıtla
  • sertug: modern cemaat?? 10 0 Yanıtla
  • Nuray Bayazit: yazıkkkk 8 1 Yanıtla
  • Fatih Keskiner: siurus yıldızına portal açma? bak bak bak hayırli işler dükkanı güzel yere açmış abla 0 0 Yanıtla

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