Göçmen kaçakçısı nezaretten demirleri esnetip kaçtı

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Aydın'ın Didim ilçesinde 4 Aralık'ta düzenlenen operasyon, Yunan adalarına kaçmayı planlayan kaçak göçmenlerin yakalanmasını sağladı. Operasyon sonucunda 18 kaçak göçmen ve 3 organizatör gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 organizatör arasında yer alan M.A.U., nezarethaneye konduktan sonra beklenmedik bir şekilde firar etti.

M.A.U., nezarethanede tutulduğu sırada demir parmaklıkları esnetmeye başladı. Uzun bir uğraşın ardından parmaklıkları açarak firar etti. Jandarma ekiplerinin fark etmesi üzerine, M.A.U. birkaç saat içinde yakalandı. Kaçış anı ise nezarethanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

6 JANDARMA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

M.A.U.'nun firarının ardından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 6 jandarma personeli, görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle açığa alındı. Aydın Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu personellerin hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

M.A.U. ve diğer iki organizatör, gözaltına alındıktan sonra 6 Aralık'ta adliyeye sevk edilerek tutuklanmaları için işlemler başlatıldı. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Operasyon sırasında yakalanan 18 kaçak göçmen, işlemleri için Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin Yunan adalarına kaçmak üzere plan yapmış oldukları bilgisi alınmıştı.