Uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklu Gökalp İçer'in sahibi olduğu ICRYPEX'e operasyon düzenlendi.
Çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilen kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatıldı. Içer'in suç geliri elde ettiği ve suç gelirlerini yurt dışına çıkardığı iddia edildi.
Gökalp İçer ve Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gökalp İçer ve Icrypex varlıklarına el konuldu - Son Dakika
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