Görele Limanı'nda şoke eden görüntü! Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı - Son Dakika
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Görele Limanı'nda şoke eden görüntü! Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı

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Giresun'da Görele Limanı'nda tankerdeki atıkları denize boşaltan sürücü vurdumduymazlığıyla pes dedirtti. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde çevre katliamcısı şahıs, uyarılara aldırış bile etmedi.

11.12.2024 14:06
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Giresun'un Görele ilçesinde bir tanker sürücüsü, depodaki tüm atığı Karadeniz'e boşalttı. Gündüz vakti göz göre göre suç işleyen şahıs, çevredeki duyarlı vatandaşların uyarılarına aldırış etmedi. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına yorum yapan vatandaşlar, Giresun Emniyet Müdürlüğü'nü ve Giresun Belediyesi'ni etiketledi.

Görele Limanı\'nda şoke eden görüntü! Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı

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Son Dakika 3.Sayfa Görele Limanı'nda şoke eden görüntü! Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ORHAN OKUL:
    Yaziklar olsun..! Yaziklar olsun..! Yaziklar olsun..! 0 0 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Bu yapan şahısta insani atık. 0 0 Yanıtla
  • soner:
    Alışkanlık yapmış Demekki uzun zamandır bu katliamı yapıyorlar Ya arkadaş hangi firmaysa hemen en büyük ceza ve şirketi kapatsınlar Katiller 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Görele Limanı'nda şoke eden görüntü! Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı - Son Dakika
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