Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi - Son Dakika
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Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi

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Metroda seyahat eden bir kadın, aniden montunun önünü açarak iç çamaşırlarını kameraya gösterdi. Yanında oturan yolcu, durumu anlar anlamaz hemen oradan uzaklaştı. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan kadın, kimi kullanıcılar tarafından beğenilirken kimi kullanıcılardan tepki çekti.

31.10.2024 21:27  Güncelleme: 22:22
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Metroda seyahat eden bir kadın aniden montunun önünü açtı ve iç çamaşırlarını göstermeye başladı. Yanında oturan adam kaçar adımlarla uzaklaştı.

Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi

GÜNDEM OLDU

Metroda sıra dışı anlar yaşandı. Seyahat eden bir kadın aniden montunun önünü açarak iç çamaşırlarını gösterdi. Yanında oturan adamın bu duruma tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Kimi kullanıcılar, adamın korkup uzaklaştığını öne sürerken bazıları ise evli olduğu için olay yerinden ayrıldığını düşündü.

Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi

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Son Dakika 3.Sayfa Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi - Son Dakika

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    Yorumlar (36)

  • Balan Guler:
    CHP'li olarak seninleyiz.Yasasin cumhuriyet yasa Mustafa Kemal paşa yaşa 55 104 Yanıtla
  • Mehmet Gökdeniz:
    nerenin metrosu yer söyleyin bizde binelim 83 21 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    EDEP YAHU 80 11 Yanıtla
  • caps lock:
    Kattilleri hırsızları görmektense bunları daha çok görmeyi isterimm 46 30 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Teksebebiatatürk 23 47 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Kadin yanmış sıcaktan 44 7 Yanıtla
  • Gipsy King:
    Sen o hareketi istanbul metrosunda yap bak noluyo… 31 5 Yanıtla
  • 7 İphone:
    At lazım at 19 8 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Harikalar diyarında 13 8 Yanıtla
  • Behzat:
    hangi ülkede yapmış kardeşim. 15 3 Yanıtla
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