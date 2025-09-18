Görgü tanığından eşini ve çocuğunu öldüren doktorla ilgili şok sözler - Son Dakika
Görgü tanığından eşini ve çocuğunu öldüren doktorla ilgili şok sözler

Görgü tanığından eşini ve çocuğunu öldüren doktorla ilgili şok sözler
18.09.2025 10:03  Güncelleme: 10:16
Görgü tanığından eşini ve çocuğunu öldüren doktorla ilgili şok sözler
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobiliyle Kızılırmak'a uçan ve eşi ile çocuğunu kaybeden doktor Serdar Kıyak, tutuklandı. Kıyak ailesini kurtarmaya çalıştığını söylese de bir görgü tanığı ''Sudan çıktı, kenarda bekledi. Kurtarmaya çalışmadı'' diyerek aksini ifade etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktor Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçması sonucu eşi Gülşah Kıyak (31) ve oğulları Alperen Poyraz (3) yaşamını yitirdi. Araçtan sağ kurtulan Serdar Kıyak, yürütülen soruşturma sonucunda "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Görgü tanığını her şeyi anlattı: Eşini ve çocuğunu öldüren doktor babayla ilgili yeni detay

GÖRGÜ TANIĞINDAN KAN DONDURAN SÖZLER

Kazanın ardından verdiği ifadelerde ailesini kurtarmaya çalıştığını söyleyen Serdar Kıyak'a, görgü tanıkları itiraz etti. Tanıklardan biri, "Sudan çıktı, kenarda bekledi. Kurtarmaya çalışmadı" dedi. Ayrıca Gülşah Kıyak'ın kazadan önce yakınlarına gönderdiği "Beni tehdit ediyor" mesajı da dosyaya girdi.

Görgü tanığını her şeyi anlattı: Eşini ve çocuğunu öldüren doktor babayla ilgili yeni detay

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, sürücünün tutuklandığını belirterek, "Şüpheli Serdar Kıyak hakkında yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Görgü tanığını her şeyi anlattı: Eşini ve çocuğunu öldüren doktor babayla ilgili yeni detay

CENAZEDE GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Olay sonrası cenazede gözyaşı döken Serdar Kıyak'ın tabuta sarılarak "Oğlum" diye feryat ettiği anlar hafızalara kazınmıştı. Ancak yürütülen soruşturma sonucunda doktorun tutuklanması, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Son Dakika 3.Sayfa Görgü tanığından eşini ve çocuğunu öldüren doktorla ilgili şok sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • lllcccfffrrr777:
    Eğer olay kazaysa ve babayı cinayetle suçluyorlarsa adama ömrü boyunca kendini anlatamayacagi bir travma yaşayacak .İnsanlar her tehdit ettiğini öldürmüyor.Kaza anında şoka girmiş olabilir.Kendisi de o araçtaymıs.Bu onun cinayet işlediği anlamına mı geliyor?Herkes suçu ispat edilene kadar masumdur.Yargısız infaz yapmayı,insanları linçlemeyi ne çok seviyoruz. 53 9 Yanıtla
  • mustafa kıcır:
    O görgü tanığı neden kurtarmamis herkesin başına gelebilir adam şoka girdi belki insan hayati bu kadar ucuz olamaz. 25 2 Yanıtla
  • 78908900:
    Okumak ile İNSAN olunmuyor azizim ,kendi ailesine bunları yapan hastasına neler yapmaz. 8 16 Yanıtla
  • Xalo Osman:
    Şayet bir tasarlama varsa, sanırım adam kendisi dahil ailesini yok etmek istemiş. Aksi halde kendisinin olaydan sağ kurtulma garantisi mi var ki böyle bir suçlamaya maruz kalmış, karışık bir durum 20 3 Yanıtla
  • 25041981:
    ömrünü insan kurtarmaya adamış insan nasıl canavar his ile ailesini yok eder akıl alır gibi değil, nice babalar ailesi için kendini feda ediyor inşallah doğru değildir. 13 0 Yanıtla
