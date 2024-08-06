Görme engelli kadın, adliye asansöründe memurun tacizine uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Görme engelli kadın, adliye asansöründe memurun tacizine uğradı

Geniş Video İzle

İstanbul'da bir adliyede çalışan görme engelli kadın, aynı adliyede çalışan bir başka bir memur tarafından taciz edildi. Psikolojisi bozulan kadın, savcılığa giderek şikayetçi olurken; inceleme başlatıldı. Görüntüler ise iğrenç olayı gözler önüne serdi.

06.08.2024 16:03  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki adliye kütüphanesinde memur olarak çalışan 23 yaşındaki görme engelli kadın, adliye asansöründe kabusu yaşadı. Genç kadın aynı adliyenin çağrı merkezinde çalışan 51 yaşındaki bir başka memurun tacizine uğradı.

"SENİ ÖPEBİLİR MİYİM?"

Neye uğradığını şaşıran genç kadın, yaşadığı iğrenç olayı "Aynı asansöre binmiştik. Kendisi şakayla karışık 'Seni öpebilir miyim?' dedi. Ben istemedim. Ne yapacağımı bilemedim. Sonrasında bu olayı kimseye anlatmamam gerektiğini, eğer anlatırsam kendisinin ve benim başımın yanacağını söyledi. Eğer kendisinin başı yanarsa benim ve ailemin de başını yakacağını söyleyip beni tehdit etti" sözleriyle anlattı.

"NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Yaşadıklarını atlatamadığını belirten genç kadın TV100'e yaptığı açıklamada "O anın şokuyla adeta neye uğradığımı şaşırdım. Ne zaman adliye servisinin beklenildiği C otoparkına gittiğimi ne zaman adliye servisine bindiğimi anlayamadım bile" dedi.

"İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ"

Şikayetçi oldukları şüphelinin adliyenin başka biriminde çalıştığını ve müvekkiliyle aynı muhitte oturmaları nedeniyle aynı servisle işe gidip geldiklerini belirten Avukat Birkan Ayırkan "Müvekkilim, olaydan sonra birçok kez tıbbi anlamda tedaviler görmüş, psikoloji bozulmuştur. Hatta intihara dahi teşebbüs etmiştir" dedi.

O MEMUR AÇIĞA ALINDI

Olayın ardından psikoloji bozulan mağdur kadın,savcılığın yolunu tutarak tacizci adamdan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma açılırken, şüpheli önce gözaltına alındı sonra da açığa alındı. Şüpheli hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve kadına karşı tehdit suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Şüphelinin daha önce de adliyede çalışan yüzde 90 görme engelli bir başka kadını da taciz ettiği öne sürüldü.

Görme engelli kadın, adliye asansöründe memurun tacizine uğradı

İnceleme, İstanbul, Memur, İnsan Hakları, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görme engelli kadın, adliye asansöründe memurun tacizine uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bir garip Ulema: İlk vukuatı değilse neden hala görevinde. İçerdekilerde göz mü yumuyor bu olaylara. 24 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Haber yapıyorsunuz. Görüntülerden bahsediyorsunuz ama görüntü koymuyorsunuz. Çok merak ettiğim zaman farklı haber sitelerinde izliyorum. 8 1 Yanıtla

01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 01:49:33. #1.12#
SON DAKİKA: Görme engelli kadın, adliye asansöründe memurun tacizine uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement