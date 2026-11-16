Görme engelli vatandaş Beykoz'da denize düştü, çevredekiler atlayıp kurtardı - Son Dakika
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Görme engelli vatandaş Beykoz'da denize düştü, çevredekiler atlayıp kurtardı

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Görme engelli vatandaş Beykoz\'da denize düştü, çevredekiler atlayıp kurtardı
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Görme engelli vatandaş Beykoz\'da denize düştü, çevredekiler atlayıp kurtardı
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Beykoz Çubuklu sahilinde görme engelli bir vatandaş, bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Durumu fark eden çevredekiler denize atlayarak vatandaşı sudan çıkardı; sağlık ekiplerinin kontrol ettiği vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beykoz'da Çubuklu sahilinde görme engelli bir vatandaş denize düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar denize atlayarak adamı kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Beykoz Çubuklu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görme engelli bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, adamı kurtarmak için denize atladı. Vatandaşların müdahalesiyle görme engelli adam sudan çıkarılarak güvenli alana alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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