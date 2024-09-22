İstanbul Şişli'de kaydedilen bir görüntü kısa sürede infial yarattı. Evinin penceresine çıkan yaşlı bir adam, parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti.
Çocukların oyun oynadıkları dakikalarda evinin penceresine çıkan ve mide bulandıran hareketler sergileyen yaşlı adamı fark eden bir vatandaş o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.
Adama tepki de gösteren şahıs görüntüleri sosyal medyada paylaşarak yetkililere bu sapığın yakalanması için çağrıda bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Görüntü İstanbul'dan! Parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)