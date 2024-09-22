Görüntü İstanbul\'dan! Parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti

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Yaşları 9 ya da 10! 30 saniyede 160 bin TL\'lik hırsızlık yaptılar

"Yüksel\'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

İstanbul Şişli'de kaydedilen bir görüntü kısa sürede infial yarattı. Evinin penceresine çıkan yaşlı bir adam, parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ

Çocukların oyun oynadıkları dakikalarda evinin penceresine çıkan ve mide bulandıran hareketler sergileyen yaşlı adamı fark eden bir vatandaş o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

"BU ADAMI YAKALAYIN"

Adama tepki de gösteren şahıs görüntüleri sosyal medyada paylaşarak yetkililere bu sapığın yakalanması için çağrıda bulundu.