Görüntü Mersin\'den! Direksiyondaki garipliği fark eden ekipler aracın peşine düştü

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Mersin'de, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Denetimlerde dron kullanan ekipler, hem sürücüleri uyarıyor hem de yasal işlemler yapıyor.

DİREKSİYONDA ÇOCUK SÜRÜCÜ

Son olarak, merkez Mezitli ilçesi GMK Bulvarı Kale Kavşağı'nda yapılan dron denetiminde, aracın direksiyonunda bir çocuk sürücü tespit edildi. Dronu fark eden araçtaki kişiler, bir petrol istasyonuna girerek sürücü değişikliği yaptı. Ancak bu hareket, dronla havadan görüntülendi ve polis ekipleri durumu anında fark etti. Ekipler, aracı uygulama noktasında durdurarak cezai işlem uygulayarak yasal işlem başlattı.