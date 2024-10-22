Görüntü Türkiye\'den! Güpegündüz çalılıkların arasında cinsel ilişkiye girdiler

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Narin cinayetinde sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Son dönemlerde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen kamuya açık alanlarda cinsel ilişki skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer İstanbul...

RAHATLIKLARI PES DEDİRTTİ

Yol kenarında çalılıklar arasında cinsel ilişkiye giren 3 kişi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Gündüz vakti olmasına rağmen ilişkiye giren kişilerin rahatlığı pes dedirtti.