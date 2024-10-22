Son dönemlerde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen kamuya açık alanlarda cinsel ilişki skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer İstanbul...
Yol kenarında çalılıklar arasında cinsel ilişkiye giren 3 kişi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Gündüz vakti olmasına rağmen ilişkiye giren kişilerin rahatlığı pes dedirtti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Görüntü Türkiye'den! Güpegündüz çalılıkların arasında cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika
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