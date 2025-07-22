Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Kuş Cenneti'nde yürütülen çalışmalar sırasında yürek burkan manzaralar ortaya çıktı. Kuş gözlemcileri, bazı ağaç dallarına yapıştırıcı sürüldüğünü ve bu sayede kuşların tuzağa düşürülerek acı içinde can verdiğini tespit etti.
Gözlemciler, özellikle göç döneminde bölgeden geçen birçok kuş türünün, ağaç dallarına sürülen yapışkanlar nedeniyle hareket edemez hale geldiğini ve zamanla öldüğünü belirtti. Kuşların bu şekilde yakalanmasının sadece doğa katliamı değil, aynı zamanda ekosisteme ağır bir darbe olduğuna dikkat çekildi.
Doğa koruma gönüllüleri ve kuş gözlemcileri, bu insanlık dışı uygulamaya karşı yetkilileri göreve çağırdı. Bölgedeki ekolojik dengeye büyük zarar veren bu tür yasa dışı av yöntemlerinin acilen engellenmesi ve sorumluların cezalandırılması isteniyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Görüntü Türkiye'den! Kuş cennetine giden araştırmacılar gördükleri karşısında şoke oldu - Son Dakika
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