Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin tatil cenneti Marmaris'te üzerini değiştiren bir turist tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.
Bahsi geçen görüntüde odasında üzerini değiştiren bir kadın turistin, bir erkek tarafından cep telefonu ile görüntülendiği görülüyor. Durumu fark eden kadın da adamın kendisini görüntülediği anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.
Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Bunun gibiler yüzünden ülkemizin adı kirleniyor" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Görüntü Türkiye'den! Üzerini değiştiren kadın turist, kendisini görüntüleyen sapığı kayda aldı - Son Dakika
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