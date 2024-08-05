Görüntü Türkiye'den! Üzerini değiştiren kadın turist, kendisini görüntüleyen sapığı kayda aldı - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Üzerini değiştiren kadın turist, kendisini görüntüleyen sapığı kayda aldı

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Türkiye'nin tatil cenneti Marmaris'te tatil yapan kadın turist, kendisini görüntüleyen kişiyi cep telefonu ile kaydedip o anları da sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntü için "Bunun gibiler yüzünden ülkemizin adı kirleniyor" yorumları yapıldı.

05.08.2024 09:55
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Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin tatil cenneti Marmaris'te üzerini değiştiren bir turist tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ ANLARI KAYDA ALMAYA ÇALIŞTI

Bahsi geçen görüntüde odasında üzerini değiştiren bir kadın turistin, bir erkek tarafından cep telefonu ile görüntülendiği görülüyor. Durumu fark eden kadın da adamın kendisini görüntülediği anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

"ÜLKEMİZİN ADI KİRLENİYOR"

Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Bunun gibiler yüzünden ülkemizin adı kirleniyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Görüntü Türkiye\'den! Üzerini değiştiren kadın turist, kendisini görüntüleyen sapığı kayda aldı

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Son Dakika 3.Sayfa Görüntü Türkiye'den! Üzerini değiştiren kadın turist, kendisini görüntüleyen sapığı kayda aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Taner Avcı: üstünü değiştirirken kapıyı kapatmak değilde video çekmek nereden geldiki aklına bu turistin 43 50 Yanıtla
  • Metin Ersoy: üzerini değiştiren perdesini kapatacak aga he o adam doğru mu yapıyor asla 69 20 Yanıtla
  • My Way: Külahıma anlat sen bunun gibiler yüzünden ülkemize geliyorlar 24 31 Yanıtla
  • Mmt Erd: Laik çağdaş ve demokrat birisine benziyor. 25 26 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Yaşlılar daha tehlikeli olmaya başladı. 35 5 Yanıtla
  • Ali Kublay: Kadında adamı ugrastirmis canim biraz sadece perdeyi açmış balkonda değiştirmemiş üstünü adamda bu kadar ugrasmazdi 15 20 Yanıtla

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