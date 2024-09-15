Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı - Son Dakika
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Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı

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Hatay'da esnaflar arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan bir astsubay iddiaya göre olay yerine gelen polis ekipleriyle yaşadığı tartışmanın ardından ters kelepçeyle gözaltına alındı. OIay anı cep telefonu kamerasına yansırken, yere yatırılan astsubayın, "Ben bir şey yapmadım." sözleriyle derdini anlatmaya çalıştığı görüldü.

15.09.2024 21:36
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Hatay'da ilginç bir olay yaşandı. Esnaflar arasında çıkan tartışmaya şahit olan astsubay, kavgayı ayırmak istedi. İhbar üzerine olay yerine yunus polisleri geldi.

ASTSUBAY, TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI

Olay esnasında sivil olan astsubayın tişörtünün altından silahını gören polis ekipleri, "Siz kimsiniz?" diye sordu. Bunun üzerine astsubay, kimliğini göstererek kendisini tanıttı. İddiaya göre, bir polis memuru, "Silahını teşhir etme lan?" deyince ortalık karıştı. Polislerle çıkan kavgada, astsubay yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan astsubayın, "Ben bir şey yapmadım" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı

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Son Dakika 3.Sayfa Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Kamil Şenel: Polisin asker tutuklama hakkı ( ortada ölüm kalım durumu yoksa) yok. İnzibat çağırmaları gerekirdi. Astsubay versin mahkemeye polisleri. Polisler de öğrenmiş olur kanunu kitabı. 392 87 Yanıtla
  • Yusuf Akdemir: mehmetciğime can feda.. 292 27 Yanıtla
  • Semih Akkaya: eskiden asker kimlik gösterir polis de saygı duyar di neler göreceğiz daha 272 32 Yanıtla
  • Necdet Kır: polisin astsubayı tutuklandığını hiç bir zaman görmedim demekki bir şeyleri değiştirmek isteyenler var 203 17 Yanıtla
  • alper köksal: Klasik polis uygulaması. Kabadayılanana kuyruklarını kıstırırlar. Dürüst saygılı vatandaşın tepesine binerler. 138 28 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: yanlış anlama var özür dilerler barışirlar inşallah 89 71 Yanıtla
  • Mucahit Demir: Saçmalık 111 16 Yanıtla
  • Hayinsavar: komutan yanlıs zamanda yanlış yerde ?? 76 44 Yanıtla
  • Mesut Kaya: askerlerimizin çektiği bu durum nedir ya 102 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Yaparlar 62 21 Yanıtla
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