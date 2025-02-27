Görüntü Esenyurt\'tan! Kadın, kendine saldıran horozla böyle kavga etti

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Otele girdi bir daha çıkmadı! Personel gördükleri karşısında şoke oldu

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan ilginç olay, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Sokakta yürüyen bir kadın, aniden üzerine atlayan bir horozun saldırısına uğradı. Beklenmedik saldırıya sinirlenen kadın, horoza karşılık vererek adeta onunla kavga etti. O ana ilişkin kamera görüntüleri sosyal medyada viral oldu.