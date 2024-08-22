Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaydedilen bir görüntü büyük şaşkınlık yarattı. Görüntülerde Suriye uyruklu bir kadının kendisini rahatsız ettiği öne sürülen gence çarptığı görülüyor.
Genç, aldığı darbe sonucu savrulurken kadın da o anlarda "Yallah, yallah" diye bağırdı. Kadın, çarptığı anları kayda alıp sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı - Son Dakika
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