Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı - Son Dakika
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Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın, kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü adamı aracıyla ezmeye çalıştı. Adam, aracın kendisine çarpması sonucu neye uğradığını şaşırırken kadın da o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

22.08.2024 14:18  Güncelleme: 18:17
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaydedilen bir görüntü büyük şaşkınlık yarattı. Görüntülerde Suriye uyruklu bir kadının kendisini rahatsız ettiği öne sürülen gence çarptığı görülüyor.

KAYDA ALDI, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Genç, aldığı darbe sonucu savrulurken kadın da o anlarda "Yallah, yallah" diye bağırdı. Kadın, çarptığı anları kayda alıp sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Görüntü Hatay\'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı

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Son Dakika 3.Sayfa Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ümit Yurtsever: Kendi ülkende git rahat edersin yallah 63 43 Yanıtla
  • Yasin Dağlı: eline saglık iyi yapmış namusunu bilen kimsenin namusuna kötü bakmaz. 89 15 Yanıtla
  • İrfan Can: İyi yapmış keşke ezseymiş 66 12 Yanıtla
  • Gaddar Yorumcu: Adamın suçlu olduğu belli arkasına bile bakmıyor. Böyle insanlara yapılan suçlar suç sayılmaması lazım. Ama nerde adalettt.... 45 10 Yanıtla
  • Çelikk: halletmiş çok güzel 37 10 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Aynı hassasiyeti türk kadınları örnek almalı 30 12 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu: iyi yaptı kadın uyruğu ne olursa olsun 22 6 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: Süper hareket 21 6 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Türk kadınlarıda böyle yapmale helal olsun 19 5 Yanıtla
  • Burak Karacan: Başlık yanlış! Bir kadını rahatsız eden adamın üzerine araç sürdü.. 6 2 Yanıtla
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