Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Narin ile tutuklanan amcası aynı karede

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Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi

Salim Güran\'a açıkça soruldu: Narin\'in annesi ile ilişkin var mı?

Taraftarın "Geri dön" diye yalvardığı Erden Timur\'dan ses var

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Olaya ilişkin şu ana kadar anne ve amcanın da olduğu 10 kişi tutuklandı.

NARİN'LE AMCANIN DÜĞÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanan amca Salim Güran'ın bir düğünde Narin'le çekildiği görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, amca Salim Güran'ın, Narin'i ve yanındaki küçük kızı yanına çağırarak fotoğraf çektirdiği, küçük kızın gitmesi üzerine Narin'in utanarak arkadaşını çağırdığı görüldü. Amcanın kolunu Narin'in omzuna attığı görülen videonun sonunda ise Narin'in arkadaşına videoyu gösterdiği görüldü.