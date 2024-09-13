Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Narin ile tutuklanan amcası aynı karede - Son Dakika
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Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Narin ile tutuklanan amcası aynı karede

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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın, cinayete ilişkin tutuklanan amcası Salim Güran'la bir düğünde çekildiği görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Salim Güran'ın Narin'i ve yanındaki küçük kızı yanına çağırdığı görüldü. Amcanın kolunu Narin'in omzuna attığı, küçük kız gidince utanarak arkadaşını yanına çağırdığı anlar görüntülerde yer aldı.

13.09.2024 21:39
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Olaya ilişkin şu ana kadar anne ve amcanın da olduğu 10 kişi tutuklandı.

NARİN'LE AMCANIN DÜĞÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanan amca Salim Güran'ın bir düğünde Narin'le çekildiği görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, amca Salim Güran'ın, Narin'i ve yanındaki küçük kızı yanına çağırarak fotoğraf çektirdiği, küçük kızın gitmesi üzerine Narin'in utanarak arkadaşını çağırdığı görüldü. Amcanın kolunu Narin'in omzuna attığı görülen videonun sonunda ise Narin'in arkadaşına videoyu gösterdiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Narin ile tutuklanan amcası aynı karede

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Narin ile tutuklanan amcası aynı karede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Özgün: ALLAH RAHMET EYLESİN SEBEP OLANLAR KAHROLSUN ELBETTE AMA BU ÜLKEDE 20 GÜNDE 8 VATAN EVLADI ŞEHİT OLDU KAÇ COCUK YETİN KALDI KAÇ HANEYE ATEŞ DÜŞTÜ… VE KAÇIMIZ BU ŞEHİTLERİN ADINI VE ÇOCUKLARINI BİLİYOR..: BEYNİMİZ KALBİMİZ VİCDANIMIZ VATAN SEVGİMİZ UYUŞTURULUYOR EVET NARİNLER ÖLMESİN ELBETTE AMA HER VATAN EVLADI EN AZ NARİN KADAR KIYMETLİ 146 6 Yanıtla
    Davut Çağlar: Mehmet kardeşim deprem oldu bu kadar haber olmadı haklısın tabiki canımız yandı narin kızımız için ama yeter daha 21 6
  • Yelloz Kız: bu narin muhabbetini bilerek uzatıyorlar bahiscileri dışarı saldılar ya onu unutturuyorlar işede yarıyor bence. güya ülkede adalet böyle sağlam süsü veriliyor bir taşta iki kuş. helal olsun bu algı operasyonlarını düşünenlere ?????? 90 16 Yanıtla
    Beyhan Gunes: Sanmam...Hepimiz hala herşeyin farkındayız kimse şehitlerimizi enfasyonu kirasını maaşını zamları unutmuyor...sadece savunmasız bir kız çocuğunun ölümüne neden olanların cezalalandırılmasını hepimiz görmek istiyoruz..Çünkü yemek içmek barınmak kadar adalet hukuk ta temel bir yaşam kuralı eğer hakkaniyetli bir ceza verilmezse hiçkimse kendini güvende hissetmez Devletimiz ve kanun uygulayıcıların suçlulara en ağır cezayı vermesini bekliyoruz 15 3 Ahmet Çak: he he senin dediğin gibidir 1 0
  • Mert TÜRKOĞLU: Amca arabayla Narin'e çarpıp kaza yaptı ve Narin'in durumu ağırdı , aile evinde hızlıca toplanıldı napalım diye ceza almaktan korkan amca panikleyip daha kötü olayın içinde buldu kendisini ve Narin'i yok ettiler fakat işler ters gitti . İfadelerden böyle bir olay çıkıyor . 14 70 Yanıtla
    Kubilay Turkyilmaz: İyi senaryo uydurmussun 21 0 Beyhan Gunes: Bu bir avukat Tarafından basit ceza almamak için kurgulanmış bir hikaye gibi ..çünkü ne yazık ki trafik kazalarında cezalar az olur..bence bu durum bu kadar basit olamaz... 9 0
  • Turgay Uysal: Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kar kalmadı bu hayatta onların da kalmayacak hem bu dünyada hem de ebedi dünyada güzel kızım mekanın cennet olsun sana sebep olanlar Allah kahru perişan etsin yazık sekiz yaşında gencecik baharında sana kıydılar 44 3 Yanıtla
  • Necdet Kır: bu haberi günlerdir çocuklarımızda istemeyerek olmadan izliyor çocukların psikolojik olarak etkilenmemesi için bu haberin medya ve tv de daha az yayınlanması lazım. 33 6 Yanıtla
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