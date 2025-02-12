Görüntüleri imam paylaştı! İşte kurtçukların bile donup kaldığı ilimiz

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Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ardahan'da, dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede imamlık yapan bir vatandaş, aşırı soğukların etkisini göstermek için çektiği görüntülerde kurtçukların bile donduğunu belirtti.

"ORASI TÜRKİYE'NİN ÇATISI"

"Ardahan'da köyde eksi 40 derecede imamlık yapmak" başlığıyla sosyal medya paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi gördü. Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan dondurucu soğukların bir süre daha devam edeceğini belirtirken videonun altına "Gerçekten çok soğuktur oralar", "Orası Türkiye'nin çatısı", "Allah orada yaşayanlara yardım etsin", "Kutuplara gitmeye gerek yok" şeklinde yorumlar yapıldı.