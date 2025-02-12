Görüntüleri imam paylaştı! İşte kurtçukların bile donup kaldığı ilimiz - Son Dakika
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Görüntüleri imam paylaştı! İşte kurtçukların bile donup kaldığı ilimiz

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Termometrelerin eksi 40 dereceyi gördüğü Ardahan'da imamlık yapan vatandaşın kurtçukların bile donup kaldığını belirterek görüntüler paylaştı.

12.02.2025 15:50
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Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ardahan'da, dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede imamlık yapan bir vatandaş, aşırı soğukların etkisini göstermek için çektiği görüntülerde kurtçukların bile donduğunu belirtti.

"ORASI TÜRKİYE'NİN ÇATISI"

"Ardahan'da köyde eksi 40 derecede imamlık yapmak" başlığıyla sosyal medya paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi gördü. Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan dondurucu soğukların bir süre daha devam edeceğini belirtirken videonun altına "Gerçekten çok soğuktur oralar", "Orası Türkiye'nin çatısı", "Allah orada yaşayanlara yardım etsin", "Kutuplara gitmeye gerek yok" şeklinde yorumlar yapıldı.

Görüntüleri imam paylaştı! İşte kurtçukların bile donup kaldığı ilimiz

Hava Durumu, 3-sayfa, Ardahan, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görüntüleri imam paylaştı! İşte kurtçukların bile donup kaldığı ilimiz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Olamaz mı 0 3 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    İmam oğluları kutçulukları :))) 1 1 Yanıtla
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