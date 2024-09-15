Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika
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Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı

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Diyarbakır'da 11 kişinin tutuklandığı Narin Güran cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatılırken saat 15.15'ten sonra Narin'in evine kısa aralıklarla 2 kez gidip geldiği tespit edilen kadının evde ne gördüğü ise merak konusu. Yetkililer "Hediye Güran o evde şahit olduklarını anlatırsa bütün gerçekler gün yüzüne çıkar" yorumunda bulunurken, anne Yüksel Güran'ın diş ölçülerinin alınması da Hediye Güran'ın ifadesinin ardından gerçekleştiği belirtiliyor.

15.09.2024 10:33
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Kamuoyunda infial yaratan Narin Güran cinayetinde ifadeler, şüpheler ve iddialar peşi sıra gelirken katil ya da katiller henüz bulunamadı. Aralarında minik kızın anne, ağabey ve amcasının da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken kilit isimlerden Narin'in yengesi Hediye Güran hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran'ın amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Halk TV muhabiri Ferit Demir'in haberine göre, Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı.

HEDİYE GÜRAN EVDE NE GÖRDÜ?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ferit Demir, "Narin soruşturmasında dün gözaltına alınan amca Salim Güran'ın tutuklu kardeşi Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı.

"HER ŞEYİ ANLATIRSA GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKAR"

Hediye Güran, Narin saat 15.15'te eve gittikten dakikalar sonra onların evine kısa aralıklarla 2 kez gidip geldiği tespit edilmiş. Hediye Güran o evde şahit olduklarını anlatırsa bütün gerçekler gün yüzüne çıkar..." ifadelerini kullandı.

NARİN'İN ANNESİNİN DİŞ İZLERİ NEDEN ALINDI?

Öte yandan Narin'in annesi Yüksel Güran dün öğlen saatlerinde Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne götürülmüştü. Çene, ağız yapısı, diş ölçümleri alınan anne Güran'ın sonuçlarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ifade edilmişti. Narin'in annesinin diş izlerinin alınmasının da Hediye Güran'ın anlattıkları sonrasında gerçekleştiği iddia edilmişti.

Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran\'ın gözaltı süresi uzatıldı

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Sözler, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • zoro beyi: Dün Rtenin açıklaması sonrası şunu görüyorum aileden kimse tutuklanmaz dagilalim..Rte aile hedef alınıyor diyor ya kim alınacak aileden olmayan birine yıkılır bu ihale 60 28 Yanıtla
  • İzzet null: diyarbakırdan yazıyorum. buniiin içinde tahmin edemeyeceğiniz şeyler var. ama olay kapanacak 37 11 Yanıtla
  • Hakikat: Narin GURAN'in sir olumu,Suudi gazeteci Cemal KASİKCİ'nin ulkesinin cellatlari tarafindan İstanbul Konsoloslugunda oldurulup yok edilmesi olayini gecti. 0 1 Yanıtla

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