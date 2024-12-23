Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı - Son Dakika
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Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı

Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı

40 yaşındaki polis memuru Adam Jones, görevi kapsamında aile içi şiddet mağduru iki kadınla rızaya dayalı cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle suçlu bulundu. 2009-2022 yılları arasında tam zamanlı polis memuru olarak görev yapan Jones, kamu görevini kötüye kullanmak, görevini kasten ihmal etmek ve görevi kötüye kullanmaktan hüküm giydi.

23.12.2024 15:26
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İngiltere'de görev başındayken aile içi şiddet mağduru ve gözaltına aldığı bir kadınla ilişkiye giren 40 yaşındaki polis memuru hapse atıldı

Hakime göre Adam Jones, polislik görevi kapsamında ilişkide olduğu iki kadınla rızaya dayalı cinsel ilişkiye girerken, üçüncü bir kadını da takip etti.

2009'dan 2022'ye kadar tam zamanlı polis memuru olarak görev yapan 40 yaşındaki memur, kamu görevini kötüye kullanmak, görevini kasten ihmal etmek ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunarak iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Milton Keynes Polis Karakolu'nda görevli olan ve Monkston, Milton Keynes'de yaşayan Jones, suçları 2013-2021 yılları arasında işledi. Mağdurların kimlikleri yasal nedenlerle açıklanamıyor.

Savcı James Bruce mahkemeye, 2013'te iki kadının aile içi şiddet konusunda polise şikayette bulunduğunu söyledi.

Jones, şikayetçilerden biriyle yıllar boyunca cinsel ilişki yaşarken, diğerini takip etti.

2021'de Jones, ifadesini bile almadan tutukladığı bir kadınla mesajlaşmaya başladı.

Reading Sulh Ceza Mahkemesi'nde, Jones'un kadın mahkemeye çıkmadan önce kişisel ve cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve davası hakkında tavsiyelerde bulunduğu ortaya çıktı. Jones daha sonra mesajları sildi.

Jones, 14 Eylül 2022'de görevinden istifa etti.

Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cemil Moroglu:
    işte cehape zihniyeti diye yorum yazmak için maaş alıyorum. yapacak bir şey yok. ekmek parası. haram para oh ne ala mualla. 0 3 Yanıtla
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