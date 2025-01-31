İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiğdem Bayraktar Ör'ün sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Soruşturmanın ardından Dr. Bayraktar Ör'ün bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Dün akşam gözaltına alınan akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz'e tutuklama talebi - Son Dakika
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