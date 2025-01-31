Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz'e tutuklama talebi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz'e tutuklama talebi

Geniş Video İzle

'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

31.01.2025 18:20  Güncelleme: 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiğdem Bayraktar Ör'ün sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmanın ardından Dr. Bayraktar Ör'ün bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Dün akşam gözaltına alınan akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz\'e tutuklama talebi

Sosyal Medya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz'e tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • someone:
    HERKES HADDİNİ BİLECEKK!!! DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET ETMEK PARMAK SALLAMAK CEZASIZ KALMAMALI 51 117 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Tutuklayin gitsin herkes haddini bilecek 50 89 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Hiç acımayın. Bu tipler. Türkiyenin En Başına Hakaret edebiliyorsa, sıradan Vatandaşa ne ler Söylemez verin cezasını. 43 93 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Firavunu geçti. Hitler'i geçti. 57 61 Yanıtla
  • Çelikk:
    Dilinizi Tutun 52 59 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    bir bitmedi şu vatan hainleri 44 52 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Tutuklamalar artık moda oldu. Yeni trendimiz bu. 56 25 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Erdoğan kadin çocuk mocuk herkesi iceriy tikir 30 22 Yanıtla
  • Behzat:
    gelecek seçimde kesin milletvekilisin. 22 18 Yanıtla
  • Feti2323:
    sıradaki 16 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 19:35:05. #1.11#
SON DAKİKA: Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz'e tutuklama talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.