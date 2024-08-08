Guatemala\'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti

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Guatemala'da korkunç bir olay yaşandı. 15 yaşındaki Débora Rebeca Xi Artola, arkadaşlarıyla dans edip selfie çekerken elektrik teline çarparak hayatını kaybetti. Olayın ürkütücü görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

El Heraldo gazetesinin haberine göre, geçen La Tinta'da çekilen bir videoda Artola'nın üç arkadaşıyla birlikte bir binanın çatısında olduğu görülüyor. Gruptakilerden en az biri fotoğraf çekiyordu.

İki katlı binanın üstünde dans hareketleri yapan grup, Artola'nın yüksek gerilim hattına çarpmasıyla trajik bir şekilde son buldu. Binlerce voltluk akım genç kızı anında öldürdü.

Aşağıdan çekilen diğer görüntülerde, dehşete düşmüş seyircilerin, kızın vücudu ilk başta dumanlar içinde kabloda asılı kaldığı halde aşağı doğru sarktığı görülüyor.

Genç kızın kafası koparak aşağı düştü.

Genç kızın annesi annesi Andrea Xi, Facebook'ta kızının Mart ayındaki on beş yaş kutlamasında çekilen gülümseyen bir portresini paylaşarak ona saygı duruşunda bulundu.

Paylaşımlardan birinde "Seni sonsuza dek seviyorum. Prensesim," diğerinde ise "İlk ve büyük aşkım," yazıyordu.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.