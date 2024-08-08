Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti

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Guatemala'da 15 yaşındaki Débora Rebeca Xi Artola, arkadaşlarıyla çatıda dans edip selfie çekerken elektrik teline çarptı ve hayatını kaybetti. İki katlı binanın üstünde dans eden genç kızın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu binlerce voltluk akım onu anında öldürdü. Ürkütücü olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Genç kızın annesi, kızına saygı duruşunda bulunmak için Facebook'ta kızının gülümseyen bir portresini paylaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.08.2024 10:13  Güncelleme: 10:23
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Guatemala'da korkunç bir olay yaşandı. 15 yaşındaki Débora Rebeca Xi Artola, arkadaşlarıyla dans edip selfie çekerken elektrik teline çarparak hayatını kaybetti. Olayın ürkütücü görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

El Heraldo gazetesinin haberine göre, geçen La Tinta'da çekilen bir videoda Artola'nın üç arkadaşıyla birlikte bir binanın çatısında olduğu görülüyor. Gruptakilerden en az biri fotoğraf çekiyordu.

İki katlı binanın üstünde dans hareketleri yapan grup, Artola'nın yüksek gerilim hattına çarpmasıyla trajik bir şekilde son buldu. Binlerce voltluk akım genç kızı anında öldürdü.

Aşağıdan çekilen diğer görüntülerde, dehşete düşmüş seyircilerin, kızın vücudu ilk başta dumanlar içinde kabloda asılı kaldığı halde aşağı doğru sarktığı görülüyor.

Genç kızın kafası koparak aşağı düştü.

Genç kızın annesi annesi Andrea Xi, Facebook'ta kızının Mart ayındaki on beş yaş kutlamasında çekilen gülümseyen bir portresini paylaşarak ona saygı duruşunda bulundu.

Paylaşımlardan birinde "Seni sonsuza dek seviyorum. Prensesim," diğerinde ise "İlk ve büyük aşkım," yazıyordu.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
Guatemala\'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti

Guatemala, Facebook, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ramazan Gündoğan: Fotoğraftaki kız ile elektrik çarpan farklı kişiler. Bu nasıl habercilik? 0 0 Yanıtla
  • dilek: soruşturma sonrası ne olacak acaba? kimi suçlayacaklar çatıda show yapanlarımı elektrik tellerini döşeyenleri mi? 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti - Son Dakika
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