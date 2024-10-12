Gülben Ergen Gaziantep'te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti - Son Dakika
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Gülben Ergen Gaziantep'te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti

Gülben Ergen Gaziantep\'te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan aile katliamı yine kan dondurdu. Psikolojik sorunları olduğu söylenen Ahmet Demir önce eşi ve 4 çocuğunu öldürdü, sonrasında kendi yaşamına son verdi. Yaşanan korkunç olay sonrası Gülben Ergen üzerinden 'kan kokusuyla yaşıyoruz' diyerek isyan etti.

12.10.2024 16:24
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Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Yaşanan bu aile dramı herkesi derinden etkiledi.

Daha önce katıldığı bir programda 'Ben 20 sene dayak yiyen bir anneye şahit oldum. Çok çok ezildim. Gördüm annemi de dayak yerken perişan oldum' diyen Gülben Ergen yaşanan bu katliama sessiz kalmadı.

Ergen sosyal medya üzerinden isyanını dile getirdi. Ünlü şarkıcı 'Kan kokusuyla yaşıyoruz! Şiddet hızla yayılıyor! Şiddet normalleşiyor!' ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen Gaziantep'te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti

Gülben Ergen, Ahmet Demir, Gaziantep, Şahinbey, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gülben Ergen Gaziantep'te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Muhammed Altın:
    En iyi adalet hukuk ŞERİAT’ır Alın size laiklik alın özgürlük Hadi bunları savunan kesime sesleniyorum Niye çözüm üretemiyorsunuz çünkü hepinizin yüreğinde korku var Çözüm ALLAH’a teslim olmak 55 31 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    Siz Lütfen Bi susun olurmu Susun sadece susun. her pisliğin sebebinin çocuğu siz özgür sanatçılar yüzünden değil mi? 44 9 Yanıtla
  • aydın Sadak:
    Her sapkın olayın ardından şeriat vurgusu yapan baykuşlar; 30 sene önce bu ülkede şeriat mı vardı? Bu ülkenin ayarlarının nezaman bozulduğuna iyi bakın! Bu ülkenin televizyonlarında yıllarca kurtlar vadisi, çukur,eşkiya gibi şiddetin normalleştirildiği dizilerin etkileri neler oldu biraz kafa yorun 19 16 Yanıtla
  • Tolga Karakaya:
    Yazsanıza bunların hepsi uyuşturucudan diye,tutturmuşsunuz bi psikolojik sorundur gidiyo 18 0 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    Nereye gidiyoruz böyle, Allahım sen sonumuzu hayra çıkar.! 15 0 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Yeni haberiniz oldu değilmi. İnsanlar neler yaşıyor farkında değildiniz. Şaşalı hayatınızla toplumdan uzaklaştınız. Oysa asli göreviniz , sanatınızla toplumun yaşadığı sorunları dile getirmekti. Siz ise keyfinize baktınız. 11 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Şeriatcılar, siz bi suzun!Bu ülkenin bu noktaya gelişinin en büyük sebebi ikdidarın gizli şeriatcılığı değilmi? 5 6 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Daha iyi günlerimiz malasef allahtan uzaklaştıkça göreceksiniz daha neler olacak 9 1 Yanıtla
  • Aa:
    evlenince düzelir biz ölünce kim bakacak diye evlendirenler bunların günahını başta siz çekersiniz inşallah 7 0 Yanıtla
  • Hasan Vurgun:
    Faiz ile çark dönmez. Aile kutsiyetini kaybeder. 5 1 Yanıtla
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