Gülben Ergen, Rojin\'in babasını ziyaret etti, takipçisine verdiği yanıt çok konuşuldu

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Mahkemede yaptığı hareket hakimi bile şaşırttı

Van'da 27 Eylül tarihinde kaybolan ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili ölüm nedeni açıklansa da aile çocuklarının öldürüldüğünü düşünüyor. Sanatçı Gülben Ergen de, Rojin Kabaiş'in Diyarbakır'daki baba evine gelerek Nizamettin Kabaiş ile görüştü. Görüşmeyi sosyal medya hesabında paylaşan Ergen, "Acılı Nizamettin babanın yüreğindeki tüm soruların cevabını istiyoruz" yazarak sorular sordu.

ERGEN'İN TAKİPÇİSİNDEN "PES" DEDİRTEN CÜMLE

Ergen'in paylaşımına bir takipçisinin yazdığı ise tepki çekti. "Misafire terlik verilir" yorumunu yapan kullanıcıya Ergen'in cevabı gündem oldu. Ergen'in "Misafir değilim ben o evdenim" ifadelerini kullanması takipçilerinin takdirini topladı.