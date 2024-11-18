Gülben Ergen, Rojin'in babasını ziyaret etti, takipçisine verdiği yanıt çok konuşuldu - Son Dakika
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Gülben Ergen, Rojin'in babasını ziyaret etti, takipçisine verdiği yanıt çok konuşuldu

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Sanatçı Gülben Ergen, Van'da kaybolan ve 18 gün sonra ölü olarak bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babasını ziyaret etti. Ergen'in ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımına bir takipçisinin yazdığına verdiği cevap gündem oldu.

18.11.2024 11:14  Güncelleme: 11:24
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Van'da 27 Eylül tarihinde kaybolan ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili ölüm nedeni açıklansa da aile çocuklarının öldürüldüğünü düşünüyor. Sanatçı Gülben Ergen de, Rojin Kabaiş'in Diyarbakır'daki baba evine gelerek Nizamettin Kabaiş ile görüştü. Görüşmeyi sosyal medya hesabında paylaşan Ergen, "Acılı Nizamettin babanın yüreğindeki tüm soruların cevabını istiyoruz" yazarak sorular sordu.

Gülben Ergen, Rojin'in babasını ziyaret etti, takipçisine verdiği yanıt çok konuşuldu

ERGEN'İN TAKİPÇİSİNDEN "PES" DEDİRTEN CÜMLE

Ergen'in paylaşımına bir takipçisinin yazdığı ise tepki çekti. "Misafire terlik verilir" yorumunu yapan kullanıcıya Ergen'in cevabı gündem oldu. Ergen'in "Misafir değilim ben o evdenim" ifadelerini kullanması takipçilerinin takdirini topladı.

NE OLMUŞTU?

Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te göl kenarına gitmek üzere yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmasıyla gündeme geldi. Kabaiş'ten 18 gün boyunca haber alınamadı. Daha sonra cesedi kaybolduğu yere yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında otopsi ve diğer incelemeler yapıldı. İlk otopside herhangi bir kesici ya da ateşli silah yarası bulunmadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan nihai rapora göre, Kabaiş'in ölüm nedeni "suda boğulma" kayıtlara geçti.

Gülben Ergen, Rojin\'in babasını ziyaret etti, takipçisine verdiği yanıt çok konuşuldu

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Son Dakika 3.Sayfa Gülben Ergen, Rojin'in babasını ziyaret etti, takipçisine verdiği yanıt çok konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    bunun sıfatı ne 38 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Yapmacık Kadın Bu Yaa İnanırdırıcı gelmiyor bana 31 5 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    gündem reklam olmak ben buradayım demek 22 4 Yanıtla
  • Emin Erol:
    porno yıldızı 21 4 Yanıtla
  • Yıldıray surucu:
    çakma iyilikçi 19 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Bir acılı baba, Allah sabırlar versin.. 15 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    e tabi yaş ilerledi..gündeme gelebilmek için her yol denenmeli..eski kanepe günlerini hatırlamaz şimdi sorsan. 8 2 Yanıtla
  • BENASLAN as:
    neyin peşinde 4 2 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    Türkiye'ye gelen Arap şeyhlerine ikramlari zamanında dilden dile dolaşırdı 6 0 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Bi sn eksiktin. Sen kimsin be kardeşim. Amaç hep gündemde kalmak 0 0 Yanıtla
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