Gülgen Ergen'den Narin'in annesine: Kahpelik iki bacak arasında değil, bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum - Son Dakika
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Gülgen Ergen'den Narin'in annesine: Kahpelik iki bacak arasında değil, bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum

Gülgen Ergen\'den Narin\'in annesine: Kahpelik iki bacak arasında değil, bu kadının Allah\'ı olduğuna inanmıyorum

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken Nevzat Bahtiyar'ın itirafları sonrası ünlü şarkıcı Gülben Ergen anne Yüksel Güran'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu. Ergen "Kahpelik iki bacak arasında değil. Beyinde, vicdanda, yürekte. Bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum, ama avukatı var. O avukat kimse ona söylesin! Bu kadın artık yetti deyip bir bir doğruları anlatsın! 1 aydır kan kustuk! Kızına karşı dürüst ol be kadın" dedi.

22.09.2024 11:42
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak ilk günden itibaren dikkat çeken paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den yine olay bir paylaşım geldi.

NEVZAT BAHTİYAR'DAN İTİRAF GELMİŞTİ

Küçük kızı dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden götürüldüğü Diyarbakır Adliyesi'nde verdiği "Anne Yüksel Güran ile muhtar amca Salim Güran'ın ilişkisini görünce Salim Güran küçük kızı öldürdü" ifadesini kullanmasının ardından Gülben Ergen, anne Yüksel Güran'ı hedef alan bir mesaj yayımladı.

"BU KADIN ARTIK YETTİ DEYİP BİR BİR DOĞRULARI ANLATSIN"

Ergen paylaşımında "Kahpelik iki bacak arasında değil. Beyinde, vicdanda, yürekte. Bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum, ama avukatı var. O avukat kimse ona söylesin! Bu kadın artık yetti deyip bir bir doğruları anlatsın! 1 aydır kan kustuk!

"DAHA NASIL YAŞAYACAKSIN BUNDAN SONRA"

Kızına karşı dürüst ol be kadın! Varsın yan sende, senin gibilerde! Daha ne yanacaksın ki ülke nefret etti senden. Daha nasıl yaşayacaksın bundan sonra!" ifadelerini kullandı.

Gülgen Ergen'den Narin'in annesine: Kahpelik iki bacak arasında değil, bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum
Gülgen Ergen'den Narin'in annesine: Kahpelik iki bacak arasında değil, bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum

Gülben Ergen, Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gülgen Ergen'den Narin'in annesine: Kahpelik iki bacak arasında değil, bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mustafa Turgut:
    ....Söyleyene bakar mısınız! 30 2 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    HERKES'İN ALLAH'I VARDIR ÇÜNKÜ HERKESİ YARATAN ALLAH'TIR İLAHI DERSİN İNANCI DERSİN AMA ALLAH'I YOKTUR NE DEMEK HAŞA 20 3 Yanıtla
  • musa kılıç:
    kendini bir halt sanıyor zilli 7 2 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    kendinine bak önce çok iyi değilsiniz sizin yüzünüzden bozuldu bu nesil senin Allah inancın var mıydı 7 0 Yanıtla
  • Oooo:
    En çok narinin babasına üzülüyorum Bir anda kızını eşini oğlunu kardeşini ailesini kaybetti 3 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Sana düşmez 1 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu:
    Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. 0 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Sen git herkesin altına yat ondan sonra şöyle böyle de vay be diyene bak hele 0 0 Yanıtla
  • Deniz Ormangören:
    Lafı söyleyene bakarım bakarım bakarım ?? 0 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    videoları internette gezen söylüyor bunu 0 0 Yanıtla
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