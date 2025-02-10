Gülseven Medya Grubu'nun Acı Günü: Taziyenin 3'üncü Gününde Mevlit Okutuldu - Son Dakika
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Gülseven Medya Grubu'nun Acı Günü: Taziyenin 3'üncü Gününde Mevlit Okutuldu

Gülseven Medya Grubu\'nun Acı Günü: Taziyenin 3\'üncü Gününde Mevlit Okutuldu

Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen taziyelerin 3'üncü gününde mevlit okutuldu. Taziye sürecinde Gülseven ailesini siyasetçiler, bürokratlar ve iş adamları yalnız bırakmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli de tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Taziyeler, Diyarbakır'ın Bismil ilçesi ve İstanbul'da 3 gün sürdü ve her iki yerde de mevlit okutuldu.

10.02.2025 18:32
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Gülseven Medya Grubu'nun acı günü: Taziyenin 3'üncü gününde mevlit okutuldu

Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen taziyelerin 3'üncü gününde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Gülseven ailesini acı günlerinde siyasetçiler, bürokratlar, ülkenin önde gelen iş adamları ve aile dostları yalnız bırakmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli de tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Gülseven için Diyarbakır'ın Bismil ilçesi ile İstanbul'da 3 gün taziye kuruldu. Taziyelerin 3'üncü gününde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu, yemek verildi.

Bismil'deki mevlit programına 3 bini aşkın kişi katıldı. Diyarbakır ve bölgenin önde gelen siyasetçileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve iş adamları Gülseven ailesini yalnız bırakmadı.

Gülseven Medya Grubu'nun Acı Günü: Taziyenin 3'üncü Gününde Mevlit Okutuldu

İstanbul'daki taziye ise 3 gün boyunca bir otelde yapıldı. Burada da taziyenin 3. gününde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven taziyeleri kabul etti.

Siyasetçiler, bürokratlar, ülkenin önde gelen iş adamları, aile dostları ve Gülseven Medya Grubu çalışanları aileyi yalnız bırakmadı. Mevlit programına da çok sayıda kişi katıldı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN TAZİYE TELEFONU

Gülseven ailesinin ileri gelenlerinden Hasan Gülseven'in hayatını kaybetmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Bahçeli'nin tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayıp başsağlığı iletmesi aile fertlerini duygulandırdı.

KAYNAK: TV100

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Son Dakika 3.Sayfa Gülseven Medya Grubu'nun Acı Günü: Taziyenin 3'üncü Gününde Mevlit Okutuldu - Son Dakika

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