İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kozmetik firmasının cadde üzerindeki reklam afişi sansürlendi. Görseldeki gülümseyen kadın yüzlerine, "Toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz" yazan afişler asıldı.
İstanbul Ümraniye'de ilginç bir olay yaşandı. Bir kozmetik firmasının cadde üzerindeki reklam panolarında yer alan afişleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapıştırılan beyaz kağıt parçalarıyla kapatıldı.
Reklam afişlerinde gülümseyen kadınların olduğu görüldü. Kadın yüzlerinin üzeri ise, "Toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz." yazısı ile sansürlendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç - Son Dakika
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