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Gümüşhane ve Bayburt'ta yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin Aydoğdu köyü yaylasında açık alanda bulunan Tülay Genç'e (49) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından yapılan incelemede, Genç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç'in cenazesi, Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BAYBURT

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde hayvan otlatan Burak Bayraktar'a (24) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayraktar'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SİİRT

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyündeki yaylada ailesiyle koyun otlatan Betül S.'ye (22) yıldırım isabet etti. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Betül S., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.