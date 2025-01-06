Gündüz vakti Apple mağazası yağmalandı: 6 kişi tutuklandı

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Süper Lig\'de olay bitmiyor! Herkes iptal edilen bu golleri tartışıyor

Londra'nın kuzeyindeki Brent Cross alışveriş merkezinde bulunan Apple mağazası, Pazar günü öğleden sonra bir grup gencin soygununa uğradı. Olay sırasında çekilen görüntüler, toplumda büyük tepki topladı.

Saat 14:35 civarında gerçekleşen soygun, sadece 24 saniye sürdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, siyah giyimli ve kapüşonlu en az sekiz kişilik bir grubun mağazaya daldığı görülüyor. Güvenlik görevlisinin bir saldırganı engellemeye çalıştığı sırada, diğer grup üyeleri içeri girerek sergilenen Apple ürünlerini toplamaya başladı.

Olayın yaşandığı sırada mağazada bulunan müşteriler, küçük çocuklu aileler dahil, panik içinde kaçıştı. Bir babanın çocuğunu kucaklayarak mağazadan uzaklaştığı anlar da kameralara yansıdı. Güvenlik personeli, kaçan hırsızları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Soygun sırasında saldırganlardan biri çaldığı telefonu düşürdü.

Metropolitan Polis Teşkilatı, olay sonrası hızlı bir operasyon düzenleyerek 14-18 yaş aralığındaki altı genci gözaltına aldı. Şüpheliler soygun suçlamasıyla sorgulanıyor.

Bu olay, İngiltere'de son dönemde artan mağaza hırsızlıklarına dikkat çekti. Geçen yılki polis kayıtlarına göre, sadece Londra'da 15 milyon sterlini aşan değerde mal ve para çalındı.

1976'dan beri hizmet veren ve yılda 15 milyon ziyaretçi ağırlayan Brent Cross alışveriş merkezindeki bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar özellikle soygunun gündüz vakti ve kalabalık bir ortamda gerçekleşmesine tepki gösterdi.

Metropolitan Polis sözcüsü, soruşturmanın devam ettiğini ve şüphelilerin gözaltında tutulduğunu açıkladı.