Gündüz vakti Apple mağazası yağmalandı: 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gündüz vakti Apple mağazası yağmalandı: 6 kişi tutuklandı

Geniş Video İzle

Londra'nın kuzeyindeki Brent Cross alışveriş merkezinde bulunan Apple mağazası, bir grup genç tarafından soylendi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve sadece 24 saniye sürdü. Mağazada bulunan müşteriler, olay karşısında panikle kaçarken, saldırganlar Apple ürünlerini topladılar ve kaçtılar. Metropolitan Polis Teşkilatı, hızlı bir operasyonla 14-18 yaş arası altı genci gözaltına aldı.

06.01.2025 10:39  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'nın kuzeyindeki Brent Cross alışveriş merkezinde bulunan Apple mağazası, Pazar günü öğleden sonra bir grup gencin soygununa uğradı. Olay sırasında çekilen görüntüler, toplumda büyük tepki topladı.

Saat 14:35 civarında gerçekleşen soygun, sadece 24 saniye sürdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, siyah giyimli ve kapüşonlu en az sekiz kişilik bir grubun mağazaya daldığı görülüyor. Güvenlik görevlisinin bir saldırganı engellemeye çalıştığı sırada, diğer grup üyeleri içeri girerek sergilenen Apple ürünlerini toplamaya başladı.

Olayın yaşandığı sırada mağazada bulunan müşteriler, küçük çocuklu aileler dahil, panik içinde kaçıştı. Bir babanın çocuğunu kucaklayarak mağazadan uzaklaştığı anlar da kameralara yansıdı. Güvenlik personeli, kaçan hırsızları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Soygun sırasında saldırganlardan biri çaldığı telefonu düşürdü.

Metropolitan Polis Teşkilatı, olay sonrası hızlı bir operasyon düzenleyerek 14-18 yaş aralığındaki altı genci gözaltına aldı. Şüpheliler soygun suçlamasıyla sorgulanıyor.

Bu olay, İngiltere'de son dönemde artan mağaza hırsızlıklarına dikkat çekti. Geçen yılki polis kayıtlarına göre, sadece Londra'da 15 milyon sterlini aşan değerde mal ve para çalındı.

1976'dan beri hizmet veren ve yılda 15 milyon ziyaretçi ağırlayan Brent Cross alışveriş merkezindeki bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar özellikle soygunun gündüz vakti ve kalabalık bir ortamda gerçekleşmesine tepki gösterdi.

Metropolitan Polis sözcüsü, soruşturmanın devam ettiğini ve şüphelilerin gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Gündüz vakti Apple mağazası yağmalandı: 6 kişi tutuklandı
Gündüz vakti Apple mağazası yağmalandı: 6 kişi tutuklandı
Gündüz vakti Apple mağazası yağmalandı: 6 kişi tutuklandı
Gündüz vakti Apple mağazası yağmalandı: 6 kişi tutuklandı

Teknoloji, Operasyon, Grup Genç, Alışveriş, Güvenlik, 3-sayfa, Londra, Polis, Apple, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gündüz vakti Apple mağazası yağmalandı: 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İbrahim ozturk:
    İngiltere de aynı suriye mağduru 7 3 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Yeşilçam filmi gibi hırsızlık yapıyorlar . Burda olsa kapıdan çıkmadan vatandaş yatırır aşa direk hayırdır der . 2 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    londra banliyölerinin çapulcu haydutları bunlar rezalet rezil hırsızlar 2 1 Yanıtla
  • null:
    acaba onlara o hırsızlığı kim yaptırdı,düşünmek için beyin lazım,amaç mültecileri zorbalıkla avrupadan kovmak,yoksa islam heryere yayılacak.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:47 AK Partili Mehmet Metiner’den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt
10:46 Başkent Ankara’da ’’İnsanlık ölmüş’’ dedirten görüntü Başkent Ankara'da ''İnsanlık ölmüş'' dedirten görüntü
10:18 BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
16:53 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi
16:46 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı
16:27 Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
16:26 Süper Lig’de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor Süper Lig'de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor
16:24 Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı
15:54 Athena Gökhan’dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 11:29:38. #1.11#
SON DAKİKA: Gündüz vakti Apple mağazası yağmalandı: 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.