Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu

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Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Kahreden olayda Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken annesi o anlarda fenalık geçirdi.

17.04.2025 12:39
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan 7 yaşındaki Cumali, 12 Nisan günü sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı.

GÜNLERDİR ARANIYORDU

Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuk için aile ve işçiler arama yaptı. Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. 5 gün sürede sadece terliği bulunan Cumali'den acı haber bugün geldi.

Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ SULAMA KANALINDA BULUNDU

Çalışmaların 6'ıncı günde de yaklaşık 150 personel, bot ve dronlarla arama çalışması devam etti. Devam eden çalışmalar kapsamında sulama kanalında köprünün olduğu bölgede çocuğun cansız bedeni bulundu.

Ekipler bölgede çalışmasını sürdürürken yakınları fenalık geçirdi.

Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu
Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali\'nin cansız bedeni bulundu
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Son Dakika 3.Sayfa Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • trgyky1978:
    çok büyük bir acı Rabbim ailesine sevenlerine sabırlar versin 147 13 Yanıtla
  • The Trkn:
    kıyamam Rabbim ailesine ve sevenlere sabır versin 108 5 Yanıtla
  • 124212421:
    rabbim aileye sabır yavrumuza da cennette peygambere komşu eylesin 69 3 Yanıtla
  • koçer koçeR:
    Gariban Allah mekanını cennet etsin geride kalanlara sabır versin 61 3 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    ah yavrum Allah anacığına ailene sabır versin . merakla bekliyorduk içimiz yandı. yattığın yerde huzurla uyu 40 2 Yanıtla
  • şenol çolak:
    ALLAHIM BOYLE ACIYI KİMSEYE YASATMASIN.ANNENIN FERYADI YÜREĞİMİ YAKTI BIZ BUKADAR ACIDIYSAK O ANNEYE ALLAHIM DAYANMA GÜCÜ VERSİN ÇOK ACI ÇOK ALLAH KIMSEYE EVLAD ACISI YASATMASIN. 24 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    melek dogdu...melek gitti.. 7 yasinda daha... Allah Rahmet Etsin.. 10 1 Yanıtla
  • Özkan S:
    Ne bekliyodunuz ki, bölgeyi bilen bilir her yer gölet su kanalı sahil deniz 9 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    MALINIZA MÜLKÜNÜZE KIYMETLİ NE VARSA SAHİP ÇIKIYORSANIZ..SİZİN CANINIZ OLAN BU SABİLERİDE SAHİP ÇIKACAKSIN..ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN..YEMEZSİN YEDİRİRSİN GİYMEZSİN GİYDİRİRSİN..AMA EVLAT GÖZÜNÜN ÖNÜNDE OLSUN..SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA ...OLMAZ ÖYLE..HAYVAN MI BU ÇOCUKLAR...İNSAN İNSAN 4 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    toprak su diyetini alır dikkat etmekte fayda var bakabildiginiz kadar çocuk önemli 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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