Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı - Son Dakika
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Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı

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Esenyurt'ta bir şahıs güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaparken kayıt altına alındı.

06.11.2024 18:41  Güncelleme: 18:52
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülendi.

Şahsın güpegündüz mastürbasyon yaptığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı

Esenyurt, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • sudem meliss:
    Esenyurt sa Normaldir. hanzoların ve kroların ilçesi 37 4 Yanıtla
  • selçuk çelik:
    ulan ahlaksız yapacaksan git evinde yap.görülmemiş şey. 27 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    Baktı hayat boş:)) 20 5 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Böyle haber yapmayın 14 3 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    adam nasıl bı yokluk yaşıyorsa 13 3 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Esenyurt türkiyenin baş belsı ilçesi. 12 2 Yanıtla
  • Fatih şahan:
    Habere bak 9 4 Yanıtla
  • Metin Ak:
    uyuşturucu etkisi. artık bazı kesici kanunların gelmesi gerek 7 2 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    NE TİP İNSAN ARASAN UZAKLARA GİTME ESENYURT YETER 5 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    okurken utandım biz bu insanlarla aynı şehirdemi yaşıyoruz gerçekten 3 2 Yanıtla
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