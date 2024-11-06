Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülendi.
Şahsın güpegündüz mastürbasyon yaptığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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